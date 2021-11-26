Gururlandıran gelişmeyi duyurdu: 50'ncisi teslim edildi

"Bunu zamana ve takvime uygun olarak yerine getiriyoruz. Bu gördüğünüz 50'nci motor, aramızdaki anlaşmaya göre kasım ayında teslim edilmesi gereken motor ve bugün kasım ayının 25'i. Kasım ayı bitmeden, aramızdaki anlaşmada olduğu üzere bu salgın döneminde bile hiç gecikme olmadan teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Tüm ekibe, bütün burada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, ellerine sağlık diyorum. Özellikle böyle zor bir dönemde takvimi aksatmadan teslimat yapmak gittikçe zorlaşıyor ve biz bunu çok şükür başardık. TEI olarak haftada bir motor üretecek kapasiteye ulaşmış vaziyetteyiz."