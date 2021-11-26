Gururlandıran gelişmeyi duyurdu: 50'ncisi teslim edildi

"2010'lu yılların başında o zamanki adıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığının girişimiyle Genel Maksat Helikopter Programı başlatılmıştı. Ön çalışmaları yapıldı. Anlaşma 2014 yılında imzalandı. Bu proje, genel maksat helikopteri olarak kullanılan Kara Şahin helikopterlerinin tamamen Türkiye'de yerli olarak üretilme projesinin bir parçasıydı. Proje kapsamında TEI olarak biz General Electric (GE) lisansı altında GE'nin de desteğiyle motorları Türkiye'de yerli olarak üretme sorumluluğunu üstümüze aldık. Gövdeyi, helikopterin kendisini TAI Ankara'da, elektronik ve aviyoniğini ASELSAN üretecek, ana dişli kutusunu da ALP Havacılık üretecek. Bu, Türkiye'deki bu büyük tesislere ana parçalarını vererek bütün helikopteri Türkiye'de yerli Kara Şahin olarak üretme projesidir."