  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Bulgaristan, Azerbaycan ve Çin'deki asgari ücret herkesi şok etti! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Metin Akpınar’ın kızından inanılmaz itiraflar! “Cinsiyeti bilinen çocukları bile…”

Türkiye'deki o cemaat Rusya'yı ayağa kaldırdı!

İran'dan Türkiye'ye büyük tuzak! Cihat Yaycı 'Bunu da yaptılar' diyerek açıkladı

Gürcan Karakaş'tan müjde geldi! TOGG'un yeni modeli satışa çıkıyor

Türkiye'deki varlığı tartışılıyordu! S-400'ler vuruldu

Bu rezalete kim dur diyecek? Çoğunluk karşı çıkmasına rağmen İsveç'te cinsiyet değiştirme yaşı 16'ya düştü

Aradaki farka dikkat! CHP'li Başkanın afişine MHP'den afişli cevap

Canan Karatay ısrarla tavsiye etti: Yaşlanmayı geciktirip saçları ışıl ışıl yapan besin oymuş
Otomotiv
8
Gürcan Karakaş'tan müjde geldi! TOGG'un yeni modeli satışa çıkıyor

2024-04-18 12:12:49
Gürcan Karakaş'tan müjde geldi! TOGG'un yeni modeli satışa çıkıyor

Togg CEO'su, T10X'in dört çeker versiyonun haziran-temmuz aylarında 'limited editon' olarak satışa sunulacağını açıkladı.

#1
Foto - Gürcan Karakaş'tan müjde geldi! TOGG'un yeni modeli satışa çıkıyor

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, bir sene önce çalışmalarını yaptıkları T10F'yi ocak ayında sergilediklerini belirterek, "Şimdi aynı şekilde T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz" dedi.

#2
Foto - Gürcan Karakaş'tan müjde geldi! TOGG'un yeni modeli satışa çıkıyor

Gürcan Karakaş, Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirilen test sürüş programında değerlendirmelerde bulundu. T10X'in dört çeker versiyonunun haziran-temmuz aylarında "limited edition" versiyonuyla satışa sunulabileceğini dile getiren Karakaş, Togg'un yurtdışına açılacağı zamana ilişkin bilgiler paylaştı.

#3
Foto - Gürcan Karakaş'tan müjde geldi! TOGG'un yeni modeli satışa çıkıyor

TOGG'un yurt dışı stratejisi Karakaş, "Bu senenin sonundan itibaren Avrupa'da yavaş yavaş yer edinmek üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. Zaten şirketimiz TOGG Europe GmbH'yı 2021'in mayıs ayında kurmuştuk, altyapıyı da oluşturuyoruz şu an. T10X'in Avrupa'daki ön satışlarına bu sene sonunda başlayıp, yeni model yılında da (2025) teslimatlara başlamak istiyoruz" dedi.

#4
Foto - Gürcan Karakaş'tan müjde geldi! TOGG'un yeni modeli satışa çıkıyor

Gürcan Karakaş, markanın yurtdışı hedef pazar stratejisinin pazar dinamiklerine uyumlu olarak güncellendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: * Birkaç yıl 'İskandinav ülkelerden başlar, Hollanda ve Belçika'ya, ardından yavaş yavaş bölgenin merkezine geliriz' demiştik. Bunu değiştirdik. Çünkü sektör çok hızlı gelişiyor ve Çinli markalar çok hızlı bir şekilde her yere yayılıyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya, Fransa, İtalya üçgeni tamamıyla dolmadan biz daha yolun başındayken oraya girme kararı aldık. Çünkü artık kendimizde de o gücü ve deneyimi de hissediyoruz."

#5
Foto - Gürcan Karakaş'tan müjde geldi! TOGG'un yeni modeli satışa çıkıyor

İlk üretim yılında rekor- TOGG CEO'su Karakaş, ilk modellerini satışa sunduklarında rekor bir talep gördüklerinden bahsederek, 18 saatte 2023 yılındaki üretmeyi planladıkları tüm araçları sattıklarını söyledi. İlk 8 saatte 2022 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısından daha fazlasını sattıklarını dile getiren Karakaş, şu açıklamalarda bulundu: * Buradan iki önemli soruya cevap aldık; birincisi 'Türkiye böyle bir değişime hazır mı?' idi, hazır olduğunu gördük. Kullanıcılar T10X'i bilerek, isteyerek alıyor. Siparişlerin yüzde 80'den fazlası en donanımlı versiyon için geldi. Ve biz 2023 Nisan ayından yılın sonuna dek ilk 20 binin teslimatını yaptık.

#6
Foto - Gürcan Karakaş'tan müjde geldi! TOGG'un yeni modeli satışa çıkıyor

* Dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, Çinli şirketler arasında, ilk üretim yılında 20 bin adet üretmiş ve satmış başka bir şirket bildiğimiz kadarıyla yok. O açıdan hem ülkemiz için hem de hepimiz için iyi bir başarı başarı, iyi bir başlangıç daha doğrusu. Bundan sonra da arkasını getirmemiz lazım. Hep beraber onun için de gece gündüz çalışıyoruz.

#7
Foto - Gürcan Karakaş'tan müjde geldi! TOGG'un yeni modeli satışa çıkıyor

EN UCUZ MODELİ OLMASI BEKLENİYOR Diğer otomobil markalarının aynı segmentindeki modelleri göz önüne alındığında B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ertuğrul Özkök'ün yazısı canlı yayının karıştırdı!
Gündem

Ertuğrul Özkök'ün yazısı canlı yayının karıştırdı!

Gazeteci Faruk Aksoy'un katıldığı canlı yayında Oda TV'de yayınlanan Ertuğrul Özkök'ün yazısından bahsetmesi tansiyonu yükseltti...
Rezil dizi Yalı Çapkını oyuncusundan skandal İsrail paylaşımı!
Sosyal Medya

Rezil dizi Yalı Çapkını oyuncusundan skandal İsrail paylaşımı!

Türkiye'ye ahlaksızlık pompalayan Yalı Çapkını dizisinde Kaya karakterini oynayan Taro Emir Tekin poligonda atış yaparken verdiği pozlarını ..
Son dakika! Türkiye'den vatandaşlarına o ülke için seyahat uyarısı
Gündem

Son dakika! Türkiye'den vatandaşlarına o ülke için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan için seyahat uyarısında bulunuldu.
AB'de Türkiye zirvesi! Sonuç bildirisi açıklandı! Doğu Akdeniz ayrıntısı dikkat çekti
Dünya

AB'de Türkiye zirvesi! Sonuç bildirisi açıklandı! Doğu Akdeniz ayrıntısı dikkat çekti

Brüksel'de süren AB zirvesinin sonuç bildirisinin Türkiye ile ilişkilerle ilgili bölümü açıklandı. Doğu Akdeniz vurgusu yapıldı...
18 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü" ve "Günün Fotoğrafı'nı istifadelerinize (18 Nisan 2024) sunuyoruz... ..
MSB kaynaklarından 'İNCİRLİK' ve 'KÜRECİK' açıklaması!
Gündem

MSB kaynaklarından 'İNCİRLİK' ve 'KÜRECİK' açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada gelişmelerin yakından..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23