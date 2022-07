Fransa'da yaşayan Selahattin Kaymaz, AA muhabirine, ailesiyle Türkiye'ye geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Tarifsiz duygular yaşadıklarını belirten Kaymaz, "Türkiye'ye gelince gerçekten yorgunluk kalmıyor. Duygulanıyoruz, mutluyuz. Vatanın her şeyini özledik. Her sene gelmeye çalışıyoruz, salgın nedeniyle son yıllarda biraz zorlanmıştık. Allah'a şükür sıkıntı olmadan geldik. Kapıkule'de işlemler basit oldu. Samsun'un Havza ilçesindenim. İlçemi, memleketimi, her şeyi özledim." dedi.