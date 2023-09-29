Günün her saati farklı manzara

Türkiye’nin gözde turistik mekânlarından olan Antalya Kaleiçi sokakları her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerini ilk uğrak yeri oldu. Eylül ayı itibariyle 12 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği kentte yerli ve yabancı turistlerin ‘Kaleiçi’ ilgisi sürüyor. Günün her saati farklı manzaralara sahne olan Kaleiçi’nde turistler hem geziyor hem alışveriş yapıyor hem de tarihe tanıklık ediyor.