Günlük kazancı net 9 bin lira! Türkiye'de bu mesleği sadece 5 kişi yapıyor! Bunu yapan para içinde yüzüyor

Türkiye’de sadece 5 kişinin üretim yaptığı, aylık kazancı 9 bin lira olan bu meslek yeni kazançların kapısını aralıyor. Kırıkkale’de Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün KOP projesi vatandaşlara gelir kaynağı oldu. Çok sayıda girişimciyi destekleyen proje kapsamında devlet yüzde 70 hibe veriyor. Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Aydın Payar da bu hibelerden destek alarak Türkiye’de bu mesleği yapan 5 kişiden biri.