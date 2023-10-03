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Gıda
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Günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamin ihtiyacını %570 karşılıyor! 1 kez tüketmeniz yetiyor

2023-10-03 14:32:54
Günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamin ihtiyacını %570 karşılıyor! 1 kez tüketmeniz yetiyor

B12 vitamin ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanmaması durumunda, halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları gibi birçok sağlık sorunu ortaya çıkıyor. Uzmanlar, B12 vitamin ihtiyacının vücut tarafından karşılanamadığını, hayati bir besin olduğunu bu nedenle düzenli olarak B12 içeren besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, hangi besinler B12 vitamini içeriyor? İşte B12 vitamin eksikliğini bitiren besinler...

#1
Foto - Günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamin ihtiyacını %570 karşılıyor! 1 kez tüketmeniz yetiyor

SOYA ÜRÜNLERİ: Omega 3 bakımından oldukça zengin olan soya fasulyesi, B grubu vitaminler yönünden oldukça zengindir. Günlük içtiğiniz kahvenize soya sütü ekleyerek ihtiyaç duyduğunuz B12 vitaminin büyük ölçüde karşılayabilirsiniz.

#2
Foto - Günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamin ihtiyacını %570 karşılıyor! 1 kez tüketmeniz yetiyor

MANTARLAR: Mantar, en güçlü B12 kaynaklarından biridir. Bir porsiyon mantar tükettiğinizde günlük ihtiyaç duyulan B12 vitaminini fazlasıyla karşılamış olursunuz.

#3
Foto - Günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamin ihtiyacını %570 karşılıyor! 1 kez tüketmeniz yetiyor

İŞLENMEMİŞ TAHILLAR: Bazı tahıl ürünleri, özellikle tahıllar ve tahıl gevrekleri, B12 vitamini ile takviye edilebilir. Kahvaltıda tüketeceğiniz tahıl gevrekleri güne B12 deponuz dolu bir şekilde başlamanızı sağlar.

#4
Foto - Günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamin ihtiyacını %570 karşılıyor! 1 kez tüketmeniz yetiyor

TAVUK: Tavuk eti, B12 vitamini içeriği bakımından iyi bir kaynaktır.

#5
Foto - Günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamin ihtiyacını %570 karşılıyor! 1 kez tüketmeniz yetiyor

YUMURTA: B12 vitamini içeriği bakımından oldukça zengin olan yumurta, beyin sağlığını da koruyor.

#6
Foto - Günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamin ihtiyacını %570 karşılıyor! 1 kez tüketmeniz yetiyor

SÜT ÜRÜNLERİ: Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri B12 vitamini içerir. Güçlü kalsiyum içermesi nedeniyle kemik sağlığını da koruyor. Yaşlılığa bağlı kemik erimesini önlüyor.

#7
Foto - Günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamin ihtiyacını %570 karşılıyor! 1 kez tüketmeniz yetiyor

KIRMIZI ET: B12 vitamini yönünden en zengin besinlerden biri kırmızı ettir. Güçlü bir protein kaynağı olan kırmızı et, birçok kronik hastalığı önlüyor.

#8
Foto - Günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamin ihtiyacını %570 karşılıyor! 1 kez tüketmeniz yetiyor

DENİZ ÜRÜNLERİ: Kış mevsimi yaklaşınca balık sezonu da açılıyor. Özellikle haftada bir tüketilen somon, sardalya, ton balığı gibi tüketilen yağlı balıklar B12 vitamini yönünden oldukça zengindir.

#9
Foto - Günlük ihtiyaç duyulan B12 vitamin ihtiyacını %570 karşılıyor! 1 kez tüketmeniz yetiyor

KARACİĞER: Karaciğer, B12 yönünden en zengin besinler arasındadır. 100 gram karaciğer tüketimi günlük ihtiyaç duyulan B12 vitaminin W0'ini karşılar.

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