Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu
Güney yarımkürede bulunan ve Güney Amerika kıtası ülkelerinden olan Bolivya'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Güney yarımkürede bulunan ve Güney Amerika kıtası ülkelerinden olan Bolivya'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.
Bolivya genelinde birçok bölgeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının ardından, başkent La Paz yakınlarındaki yüksek rakımlı La Cumbre geçidinde kar manzaraları oluştu.
Beyaz örtüyle kaplanan dağlık alana gelen vatandaşlar, kar topu oynayarak ve yürüyüş yaparak karın keyfini sürdü.
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23