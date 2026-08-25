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Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

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AA Giriş Tarihi:

Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Güney yarımkürede bulunan ve Güney Amerika kıtası ülkelerinden olan Bolivya'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.

#1
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya genelinde birçok bölgeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının ardından, başkent La Paz yakınlarındaki yüksek rakımlı La Cumbre geçidinde kar manzaraları oluştu.

#2
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Beyaz örtüyle kaplanan dağlık alana gelen vatandaşlar, kar topu oynayarak ve yürüyüş yaparak karın keyfini sürdü.

#3
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#4
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#5
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#6
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#7
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#8
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#9
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#10
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#11
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#12
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#13
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#14
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#15
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#16
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#17
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#18
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

#19
Foto - Güney yarımkürede yer alıyor! Soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

Bolivya’dan ağustos ayında kış manzaraları…

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