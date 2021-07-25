Güney Kore'den getirildi! İthalatı azaltıp kazancı katlayacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), Güney Kore'den getirilen 400 soya genotipinden erkenci özelliğe sahip 65'inin deneme ekimini yaparak soya ithalatının azaltılmasını hedefliyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy "Çok ciddi bir soya ithalatımız var. Bu ithalatın bir miktar önüne geçebilirsek buradaki çiftçimize de alternatif bir baklagil bitkisi olarak soyayı sunabilirsek bölgemiz çiftçisine ve memleketimize çok büyük hizmet etmiş olacağız" diye konuştu. SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve ekibi, ana vatanı Uzak Doğu olan soya bitkisinin farklı türlerini Güney Kore'den Sivas'a getirtti.