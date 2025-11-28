Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güney Kıbrıs-Lübnan anlaşması nedir, hangi maddeler içeriyor? Türkiye, Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması’na neden tepki gösterdi?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Lübnan arasında 26 Kasım'da yeniden imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması, Türkiye ve KKTC'de büyük tepkiye yol açtı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, GKRY'nin Kıbrıslı Türklerin eşit haklarını hiçe sayan tek taraflı tasarruflarına işaret ederek anlaşmanın bütünüyle "hükümsüz ve yok hükmünde" olduğunu ilan etti. Ankara, uluslararası toplumu bu tür oldu bittilere destek vermemeye çağırdı. Güney Kıbrıs-Lübnan anlaşması nedir, içeriğinde neler var sorusu, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin sert tepkisi sonrası gündeme oturdu.