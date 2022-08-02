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Teknoloji-Bilişim
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Güneş fırtınası Dünya’yı vuracak

2022-08-02 19:25:05
Güneş fırtınası Dünya’yı vuracak

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, yeni bir Güneş fırtınasının dünyayı vuracağını söyledi.

#1
Foto - Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), küçük bir jeomanyetik fırtınanın Dünya’ya çarpma ihtimali olduğunu açıkladı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), küçük bir jeomanyetik fırtınanın Dünya’ya çarpma ihtimali olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Uydu, GPS ve telefon sinyallerinde çeşitli aksamaların olma ihtimalini belirten bilim insanları Güneş fırtınasının gerçekleşeceği tarihi de verdi.

Uydu, GPS ve telefon sinyallerinde çeşitli aksamaların olma ihtimalini belirten bilim insanları Güneş fırtınasının gerçekleşeceği tarihi de verdi.

#3
Foto - Güneş fırtınası 3 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek Bilim insanlarına göre Güneş atmosferindeki bir delikten gelen yüksek hızlı Güneş rüzgarları, Dünya’nın manyetik alanına çarparak küçük bir G-1 sınıfı jeomanyetik fırtınayı tetikleyecek.

Güneş fırtınası 3 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek Bilim insanlarına göre Güneş atmosferindeki bir delikten gelen yüksek hızlı Güneş rüzgarları, Dünya’nın manyetik alanına çarparak küçük bir G-1 sınıfı jeomanyetik fırtınayı tetikleyecek.

#4
Foto - Ayrıca bu fırtınanın 3 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşeceğini söylediler.

Ayrıca bu fırtınanın 3 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşeceğini söylediler.

#5
Foto - Elektrik dalgalanmaları nedeniyle gökyüzünde oluşacak renkler ise Kanada ve Alaska’da görünecek.

Elektrik dalgalanmaları nedeniyle gökyüzünde oluşacak renkler ise Kanada ve Alaska’da görünecek.

#6
Foto - Bir G-1 fırtınasının pek çok etkiye neden olma olasılığı var. Bu ihtimaller arasında elektrik şebekesi dalgalanmalarını zayıflatma, uydular ve Kuzey Kutbu çevresindeki bölgelerde potansiyel olarak auoraları ateşleyebilme ihtimalleri yer alıyor.

Bir G-1 fırtınasının pek çok etkiye neden olma olasılığı var. Bu ihtimaller arasında elektrik şebekesi dalgalanmalarını zayıflatma, uydular ve Kuzey Kutbu çevresindeki bölgelerde potansiyel olarak auoraları ateşleyebilme ihtimalleri yer alıyor.

#7
Foto - Bunun yanı sıra göç eden hayvanların yön bulma yeteneklerini de bozma ihtimali var.

Bunun yanı sıra göç eden hayvanların yön bulma yeteneklerini de bozma ihtimali var.

#8
Foto - Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi jeomanyetik fırtınanın, ‘gaz halindeki malzeme’nin Güneş atmosferinin güneyindeki bir delikten aktığını gözlemledi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi jeomanyetik fırtınanın, ‘gaz halindeki malzeme’nin Güneş atmosferinin güneyindeki bir delikten aktığını gözlemledi.

#9
Foto - Tüm bu tahminlerin ardından uzmanlar, bir fırtına uyarısı yaptı. Uzay hava operasyonlarında çalışan Mike Cook, deliğin güneş rüzgarlarını çekerek hızını artırdığını söyledi.

Tüm bu tahminlerin ardından uzmanlar, bir fırtına uyarısı yaptı. Uzay hava operasyonlarında çalışan Mike Cook, deliğin güneş rüzgarlarını çekerek hızını artırdığını söyledi.

#10
Foto - Aynı zamanda önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmemiz gerektiğini de belirtti.

Aynı zamanda önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmemiz gerektiğini de belirtti.

#11
Foto - Son aylarda güneş sisteminin tek yıldızı, mevcut döngüde birden fazla fırtına üretti. Uzay havası uzmanları, döngünün 2025 yılına kadar zirve yapacağını tahmin ediyor. Ayrıca Güneş patlamaları ve koronal kütle atılımları (CME) dahil olmak üzere güneş fırtınalarının da artacağını iddia ediyorlar.

Son aylarda güneş sisteminin tek yıldızı, mevcut döngüde birden fazla fırtına üretti. Uzay havası uzmanları, döngünün 2025 yılına kadar zirve yapacağını tahmin ediyor. Ayrıca Güneş patlamaları ve koronal kütle atılımları (CME) dahil olmak üzere güneş fırtınalarının da artacağını iddia ediyorlar.

#12
Foto - Normal yoğunluktaki güneş fırtınalarının insan yaşamı ve gezegendeki diğer türler üzerinde önemli bir etkisi olmadığı bilinmekte. Ancak uzmanlar, elektrik alt yapısına ek olarak, aşırı bir güneş fırtınasının canlı organizmalar için sağlık tehlikesine neden olabileceğini belirtiyor. Hatta bazı fırtınaların ölüme neden olacak kadar kadar güçlü olduğunu da ifade ettiler.

Normal yoğunluktaki güneş fırtınalarının insan yaşamı ve gezegendeki diğer türler üzerinde önemli bir etkisi olmadığı bilinmekte. Ancak uzmanlar, elektrik alt yapısına ek olarak, aşırı bir güneş fırtınasının canlı organizmalar için sağlık tehlikesine neden olabileceğini belirtiyor. Hatta bazı fırtınaların ölüme neden olacak kadar kadar güçlü olduğunu da ifade ettiler.

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