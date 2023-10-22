Gündemi altüst edecek duyuruyu az önce yaptı: Kayseri'de bir ilk daha! Flaş hamle...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, ilk olarak bir iş adamının şikayeti üzerine ‘bankacılık zimmeti’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Söz konusu bankasının özel fonu aracılığıyla aralarında teknik direktör Fatih Terim ile Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mert Çetin, Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak gibi isimlerin de bulunduğu kişilerin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde, banka Şube Müdürü Seçil Erzan (46), 10 Nisan’da önce gözaltına alındı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken, dosya 'zimmet' suçunun oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) gönderildi.