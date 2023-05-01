Günde 20 kilo bile toplayan var | Bırakın kendisini yapağı bile para basıyor

Üzüm üreticisi Bekir Şahal, üzüm bağından topladığı yaprakları yaprak alım merkezine getirerek, önce kasaya döşedi, sonra tarttırarak, topladığı yaprakları sattı. Bekir Şahal, "Alaşehir’in sarmalık sultaniye üzüm yaprağı şu anda 25 TL’ye alınmaya başlandı. Bu yaprak sezonun ilk turfanda yaprağı, üzüm yaprağı üzümcüler için bir can simidi. Aileler ev ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Çok güzel bir gelir" diye konuştu. Alaşehir’in değişik bölgelerinde kurulan alım merkezleri tarafından alınan asma yaprakları başta Ankara, İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere Türkiye’nin bir çok bölgesine gönderiliyor. Asma yaprağının sezon içerisinde yurt dışına da ihracatı yapılıyor.