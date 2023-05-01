  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adamın sıfır vergiden haberi yok! Bay Kemal’i madara eden asgari ücret vaadi

Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 'O tarihte dananın kuyruğu kopacak' diyerek uyardı

'Pes artık' dedirten olay! Yaralı kadın bakın neden ambulansa binmedi?

Bu leziz yemekler insanlar için değil! Bakın bu özel fırın kimler için çalışıyor

KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

2015 yılında uydu üzerinden keşfedildi! Yıllar sonra o buzul böyle görüntülendi

WhatsApp'a bomba güncelleme!

TUSAŞ'taki bomba kulisi Türkiye ile paylaştı: Elimizde o uçaktan kalmadı

"Tek çözüm bu" diyerek duyurdular... Burada ekmekler ücretsiz!

Günde 20 kilo bile toplayan var | Bırakın kendisini yapağı bile para basıyor
Yaşam
5
Günde 20 kilo bile toplayan var | Bırakın kendisini yapağı bile para basıyor

2023-05-01 12:25:05
Günde 20 kilo bile toplayan var | Bırakın kendisini yapağı bile para basıyor

Manisa'da asma yaprağı sezonu başladı. Toplanan yapraklar kilosu 25 TL'den satılıyor.

#1
Foto - Günde 20 kilo bile toplayan var | Bırakın kendisini yapağı bile para basıyor

Manisa'da üzümün yanında önemli bir gelir kaynağı olan asma yaprağı sezonu başladı. Kadınlar tarafından toplanan asma yapraklarının kilogramı tüccara 25 TL'den satıldı.

#2
Foto - Günde 20 kilo bile toplayan var | Bırakın kendisini yapağı bile para basıyor

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Alaşehir’de asma yaprağı sezonu başladı. Alaşehir’de üzüm üreticileri için üzümün yanında önemli bir gelir kaynağı olan asma yaprağı can simidi oldu. Üzüm sezonu başlamadan asma yaprağı sezonunun açılması, üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ek gelir oldu. Bir kişinin ortalama 30-40 kilogram yaprak toplayabildiği ve yaprağın kilogramının 25 TL’den satıldığı öğrenildi.

#3
Foto - Günde 20 kilo bile toplayan var | Bırakın kendisini yapağı bile para basıyor

Okul ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaprak topladığını belirten, Alaşehir Emine Elem Kayacık İlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencisi olan Ümmü Çakır, "Hafta içi okuluma gidiyorum. Hafta sonları cumartesi ve pazar günleri yaprak toplayıp satarak, harçlığımı biriktiriyorum. Fiyatlarımız güzel, 25 TL. Kendi harçlığımı biriktiriyorum, kitap masraflarımı çıkartıyorum." dedi.

#4
Foto - Günde 20 kilo bile toplayan var | Bırakın kendisini yapağı bile para basıyor

Üzüm üreticisi Bekir Şahal, üzüm bağından topladığı yaprakları yaprak alım merkezine getirerek, önce kasaya döşedi, sonra tarttırarak, topladığı yaprakları sattı. Bekir Şahal, "Alaşehir’in sarmalık sultaniye üzüm yaprağı şu anda 25 TL’ye alınmaya başlandı. Bu yaprak sezonun ilk turfanda yaprağı, üzüm yaprağı üzümcüler için bir can simidi. Aileler ev ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Çok güzel bir gelir" diye konuştu. Alaşehir’in değişik bölgelerinde kurulan alım merkezleri tarafından alınan asma yaprakları başta Ankara, İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere Türkiye’nin bir çok bölgesine gönderiliyor. Asma yaprağının sezon içerisinde yurt dışına da ihracatı yapılıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil,
Gündem

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Türkiye için devrim" dedi, adını verdi! Yerli motor takıldı

Genel maksat helikopteri Gökbey'in artık yerli motor ile uçuşlara başladığını belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağın ..
Tüm dünya yarın Türkiye'yi konuşacak! Milli kanatlar gövde gösterisi yapacak
Gündem

Tüm dünya yarın Türkiye'yi konuşacak! Milli kanatlar gövde gösterisi yapacak

Son dönemde hayata geçirilen özgün havacılık ürünleri, Cumhuriyetin 100. yılında "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla kamuoyu önüne çık..
Türkiye devleri geride bıraktı! Tarihi anlar yaşanıyor: Kızılelma ve SOLOTÜRK birlikte uçtu! Dünyanın gözü Türkiye'de
Teknoloji

Türkiye devleri geride bıraktı! Tarihi anlar yaşanıyor: Kızılelma ve SOLOTÜRK birlikte uçtu! Dünyanın gözü Türkiye'de

TEKNOFEST' İstanbul, Atatürk Havalimanında devam ediyor. Birçok yeniliğin ve buluşun vatandaşlara sergilendiği festivalde Türk savunma sanay..
Altın fiyatları son dakika: Gözler kritik toplantıda, Fed'e çevrildi! Dikkat çeken altın ve dolarda işareti böyle verdiler
Ekonomi

Altın fiyatları son dakika: Gözler kritik toplantıda, Fed'e çevrildi! Dikkat çeken altın ve dolarda işareti böyle verdiler

Altın fiyatları hafta sonu yükselişe geçti. 30 Nisan 2023 Pazar günü gram altın fiyatı 1.244,75 lira seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar ba..
Hacı Meral abla bak! Sizi dinleyenler dinleyenler ne içiyorlar
Siyaset

Hacı Meral abla bak! Sizi dinleyenler dinleyenler ne içiyorlar

Millet İttifakı'nın İzmir mitinginde alkollü içecek servis edilmesi büyük tepki çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması! O detay dikkat çekti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması! O detay dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı anket sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23