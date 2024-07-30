2024-07-30 16:44:47 Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...
Günlük beslenmenize, akciğer kanserini önlemeye yardımcı olabilecek bazı yiyecekleri eklemenin, bu hastalığa yakalanma riskinizi azaltabileceği öne sürülüyor. Akciğer kanseri için en büyük risk faktörü sigara olsa da, başka birçok etken de bu hastalığa yol açabiliyor. Peki, bu riskleri nasıl azaltabilirsiniz? Sağlıklı bir beslenme düzeniyle bu riski en aza indirmek mümkün. İşte, bu yiyecekleri birlikte inceleyelim...