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Sağlık
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Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

2024-07-30 16:44:47
Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Günlük beslenmenize, akciğer kanserini önlemeye yardımcı olabilecek bazı yiyecekleri eklemenin, bu hastalığa yakalanma riskinizi azaltabileceği öne sürülüyor. Akciğer kanseri için en büyük risk faktörü sigara olsa da, başka birçok etken de bu hastalığa yol açabiliyor. Peki, bu riskleri nasıl azaltabilirsiniz? Sağlıklı bir beslenme düzeniyle bu riski en aza indirmek mümkün. İşte, bu yiyecekleri birlikte inceleyelim...

#1
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Kansere yakalanmaktan tamamen korunmanın kesin bir yolu yoktur. Ancak, akciğer kanseri riskini azaltmak için günlük yaşamınızda atabileceğiniz çeşitli adımlar ve yapabileceğiniz birçok sağlıklı seçim bulunmaktadır.

#2
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

İlk etapta tütünü bırakmak veya sigara içmemek, kanser riskinizi azaltmanın ve genel sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yollarından biridir. Ancak akciğer kanserinin önlenmesinde rol oynayabilecek başka faktörler de bulunuyor.

#3
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

SİGARAYI BIRAKIN 20. yüzyılın başında akciğer kanseri oldukça nadir görülen bir hastalıktı. Dramatik yükselişi, büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletlerindeki insanlar arasındaki sigara içme oranlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Aslında, yaklaşık olarak tahmin ediliyor. Yüzde 90'ı sigara kaynaklı olduğunu gösteriyor.

#4
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Sigarayı bırakmak akciğer kanserini önlemenin en iyi yollarından biridir. Araştırmaya göre, sigarayı bırakmak akciğer kanseri riskinizi azaltabilir. Bu konuda doktorunuza başvurmanızda fayda var.

#5
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

PASİF İÇİCİLİKTEN KAÇININ Pasif dumanı içinize çektiğinizde, sigaralardan gelen kimyasalların çoğunu soluyorsunuz. Bu duman kansere neden olduğu belirtildi. Pasif içiciliğe kısa süreli maruz kalmak bile çok zararlı. Evde ve işyerinde pasif içiciliği solumaktan mümkün olduğunca kaçınmak önemlidir.

#6
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

AİLEDEN GELEN BİR HASTALIK Yakın bir aile üyesi, akciğer kanserine yakalanmışsa olmayan kişilerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı iki katına kadar çıkabilir. Hem genetikhem de çevresel faktörler bu artan riske katkıda bulunur.

#7
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Ailenizde sigara içen veya içmeyen kişiler akciğer kanserine yakalanırsa, bu bilgiyi doktorunuzla paylaştığınızdan emin olun. Riskinizi azaltmaya yardımcı olmak için belirli taramalar önerebilirler.

#8
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

RADYASYONDAN UZAK DURUN X ışınları, gama ışınları ve diğer radyoaktif dalga türleri gibi yüksek enerjili radyasyon, DNA'nıza zarar verebilir ve kanser riskinizi artırabilir.

#9
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Bazı tıbbi prosedürler, akciğerlerinizde kansere yol açabilecek hücre hasarına neden olabilir. Bununla birlikte, özellikle akciğer kanseri için başka risk faktörleriniz varsa, daha güvenli seçeneklerin olup olmadığı konusunda doktorunuzla konuşmanızda fayda var.

#10
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN Araştırmalar, fiziksel aktivitenin akciğer kanseri riskini kadınlarda yüzde 20 ila 30, erkeklerde yüzde 20 ila 50 oranında azaltabileceğini gösteriyor. Ne kadar çok egzersiz yaparsanız, riskinizi o kadar azaltıyor.

#11
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

SAĞLIKLI BESLENİN Öğünlerinizde kanseri önlemede önemli bir rol oynar. Kanser riskinizi azaltmak için bol meyve, sebze, kepekli tahıllar ve yağsız protein içeren gıdalarla beslenin.

#12
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Araştırmaların akciğer kanserini önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürdüğü belirli gıdalar var, bunlar arasında şunlar yer alır:

#13
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

ELMA Elmalar anti-inflamatuar ve bağışıklık güçlendirici faydalar sunan güçlü antioksidanlardır. Araştırmalar, ne kadar çok flavonoid tüketirseniz akciğer kanseri riskinizin o kadar düşük olduğunu göstermiştir.

#14
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Aslında, günde 20 miligram flavonoid alımındaki artış, akciğer kanserine yakalanma şansınızı azaltabilir.

#15
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Bir elmanın kabuğu özellikle koyu bir çeşit ise en yüksek flavonoid konsantrasyonuna sahiptir.

#16
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

SARIMSAK Sarımsak kansere karşı korumada önemli bir rol oynuyor. Sarımsak, doğal öldürücü hücrelerin ve makrofajların bağışıklık için önemli olan beyaz kan hücresi türleri aktivitesini artırarak kanser hücrelerinin büyümesini engeller.

#17
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Çin'de yapılan bir araştırma, haftada iki veya daha fazla çiğ sarımsak tüketen kişilerin akciğer kanseri riskini D oranında azalttığını ortaya koydu.

#18
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Sarımsakları çiğ yemek, pişirmek veya salamura yapmak yararlı bileşikleri parçaladığı için koruyucu gücünden yararlanmanın en iyi yolu gibi görünüyor.

#19
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

SOĞAN Soğan, sarımsak gibi halk hekimliğinde uzun süredir kullanılan ve şu anda bilim adamları tarafından antioksidan özellikleri ve kanser hücrelerinin gelişimine müdahale ettikleri gerçeği nedeniyle geniş çapta araştırılan allium sebzeleri olarak bilinen bir sebze ailesine aittir.

#20
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Yüksek miktarda soğan tüketmenin akciğer kanseri riskini azalttığı gösterilmiştir. Kuersetin içeren başka bir besindir.

#21
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

BROKOLİ Brokoli gibi turpgillerden sebzelerdeki glukozinatlar ve diğer bileşikler, çevresel kanserojenlerin ölümcül etkilerine karşı koyar ve potansiyel olarak akciğer kanseri geliştirme olasılığını azaltır.

#22
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Akciğer kanseri riski en yüksek olan sigara içenler arasında turpgillerden sebzeler, düzenli olarak tüketilen miktara bağlı olarak akciğer kanseri olasılığını 2 ila U oranında azaltabilir.

#23
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Bir araştırmaya göre, sık balık tüketiminin akciğer kanseri riskinde ! azalma da dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları vardır.

#24
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Ayrıca omega-3 yağ asitlerinin kolon kanserine karşı koruduğu belirtiliyor. Bu da omega-3 bakımından zengin balıklar kanser riskini azaltıyor.

#25
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Omega-3 yağ asitlerinin sizi kalp hastalığına yüksek tansiyona ve felce karşı korumaya yardımcı olduğu zaten kanıtlanmıştır. Bu nedenle genellikle haftada iki kez balık tüketmeniz önerilir.

#26
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Bu, genel sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir ve bu da vücudunuzun kanserle savaşma konusundaki genel kabiliyetine katkı sağlar.

#27
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

KIRMIZI BİBER Kırmızı dolmalık biber ve kırmızı biber, kapsaisin adı verilen bir fitokimyasal içerir.

#28
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Kapsaisinin, İsviçre farelerinde kanserojene maruz kaldıktan sonra akciğer kanseri gelişimini baskıladığı bulundu.

#29
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırma bulguları doğrudan insanlara uygulanamazken, kırmızı dolmalık biber ve kırmızı pul biber öğününüze mükemmel lezzet, biraz baharat ve biraz renk katarken sağlığınızı potansiyel olarak korumanın güzel bir yoludur.

#30
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

YEŞİL ÇAY Yeşil çay, kansere karşı önemli bir savunma sağladığı gösterilen güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

#31
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

ISPANAK Ispanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler C vitamini, karotenoidler, lutein, folik asit, A vitamini ve K vitamini açısından zengindir.

#32
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Çeşitli araştırmalar bu süper besleyici gıdanın akciğer kanseri riskini azalttığını bulmuştur.

#33
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Ispanak ayrıca besleyici lutein açısından da zengindir.

#34
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Lutein genellikle sağlıklı görme ile ilişkilendirilir ancak aynı zamanda vücutta kansere neden olan maddeler tarafından üretilen serbest radikallerle savaşarak vücutta bir antioksidan görevi görür.

#35
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

TAVUK Özellikle işlenmiş etler, akciğer kanseri riskinde " artış da dahil olmak üzere, daha yüksek kanser oranlarıyla ilişkilendirilmiştir.

#36
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü, işlenmiş etlerden kaçınılmasını önermektedir.

#37
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

Protein kaynağı olarak tavuktan en iyi şekilde yararlanmak için, işleme sırasında gıdaya girebilecek kanserojenlere maruz kalmanızı azaltacak organik ve minimum düzeyde işlenmiş et tüketmenizde fayda var.

#38
Foto - Günde 2 bardak tüketmek ömrü uzatıyor! Kanser riskini yok edip beyni koruyor...

BAL KABAĞI Balkabagi, defalarca akciğer kanseri riskini azalttığı bulunan beta-kriptoksantin adı verilen bir madde içerir. Bal kabağı gibi yiyecekleri yiyerek akciğer kanseri riskinizin ila @ arasında azaldığı tahmin edilmektedir. Bazı araştırmalar diğerlerinden daha fazla etki gösterse de, bu maddeyi içeren gıdalar açısından zengin bir diyet özellikle sigara içen kişiler için faydalı görünmektedir.

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