  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gıda
34
Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

2024-08-08 10:16:15
Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Sindirim sisteminin sağlığı insan sağlığı için oldukça önemlidir. Sindirim sistemi fonksiyonlarının düzensizleşmesinden dolayı kabızlık ya da ishal gibi çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebilir ve bu rahatsızlıklar hayat kalitenizin olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Ancak mutfağınızda bulunan bir meyve bu sorunu engelleyebilir. Faydaları saymakla bitmeyen bu meyvenin dengeli ve düzenli tüketiminde bu gibi rahatsızlıkların önüne geçebilirsiniz.

#1
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Muz tüketmenin, sindirim ve bağırsak sistemini düzenleme, enerji sağlama ve kalp sağlığını koruma gibi sağlık açısından birçok faydası bulunur.

#2
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Özellikle sporcuların enerji ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilmeleri için yanlarında muz bulundurmaları oldukça etkili bir yöntem olacaktır.

#3
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Muzun sadece bir tanesinde insan vücudu için bu kadar önemli faydaları olduğunu öğrenmek sizi oldukça şaşırtacaktır. İşte muzun şaşıracağınız yönler…

#4
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

SİNDİRİM SAĞLIĞINI KORUR Bir adet muzda yaklaşık olarak üç gram lif değeri bulunur.

#5
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Lif miktarı açısından zengin olması, kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim sistemi problemlerinin önlenmesine yardımcı olmasını sağlar.

#6
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Muzda bulunan lifler, sindirim sistemindeki toksinlerin vücuttan atılmasına destek olur.

#7
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Dengeli ve düzenli muz tüketimi bağırsak hareketlerinin sağlıklı çalışmasını sağlar. Amerika'da bulunan Kentucky Üniversitesi İç Hastalıkları ve Beslenme Bilimleri Programında görev alan kişiler tarafından, lifin sindirim sistemi üzerindeki faydalarını gösteren bir çalışma yürütüldü.

#8
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Lif miktarı açısından zengin olan besinlerin tüketimi, reflü, ülser ve kabızlık gibi rahatsızlıkları üzerinde olumlu etkileri olabileceği gözlemlenmiştir.

#9
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

ENERJİ ARTIRIR Muz tüketimi, enerji ihtiyacınız olan her an yanınızda bulundurup tüketebileceğiniz bir meyvedir.

#10
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Özellikle yoğun bir antrenman sonrası muz tüketmek kasların onarılması için gerekli olan enerjinin alınmasını sağlar.

#11
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Muzu antrenmandan sonra tüketebileceğiniz gibi öncesinde tüketerek de gerekli enerji alımını sağlamış olursunuz.

#12
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

POTASYUM DEPOSUDUR Potasyum, dolaşım sistemini destekleyerek kan akışını ve hidrasyon düzeylerinin yönetilmesinde yardımcı olur.

#13
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Özellikle yüksek tansiyonu önlemede etkili olan potasyum, kalp hastalıkları ve felç riskini önler.

#14
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Kalbin düzgün ve verimli çalışabilmesi için kan basıncını düşürmeye destek olur.

#15
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Yapılan birçok araştırmaya göre, potasyumun faydalarından en iyi şekilde yararlanmanın yolu, bu besin değeri açısından zengin olan meyve ve sebzelerin tüketimidir.

#16
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Potasyum aynı zamanda antrenman sonrası oluşan kas kramplarının önlenmesini sağlar.

#17
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Kasları hızlı bir şekilde iyileştirerek ağrı oluşumunu engeller.

#18
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

GÜÇLÜ MANGANEZ KAYNAĞIDIR Manganezin cilt sağlığından kemik sağlığına kadar birçok faydası bulunur.

#19
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Aynı zamanda beyin sağlığını korumak ve serbest radikallerin oluşturabilecekleri hasarı önlemede de oldukça etkililerdir.

#20
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Yapılan bazı araştırmalara göre, muz tüketiminden sağlanan manganezin beyin fonksiyonlarını iyileştirebildiği gözlemlenmiştir.

#21
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Bu durumun epilepsi ve parkinson gibi rahatsızlıkların önlenmesinde etkili olabileceği düşünülüyor.

#22
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

KİLO KAYBINI DESTEKLER Lif açısından oldukça zengin olan muzun kalori değeri de düşüktür.

#23
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

İçerdiği lif miktarı sayesinde, muz tüketen kişiler kendilerini daha uzun süre tok hissederler.

#24
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Ancak her besinde olabileceği gibi muzun da fazla tüketiminde bazı sorunlar meydana gelebilir.

#25
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Kilo verme sürecindeyseniz tüketim öncesi bir uzmana başvurmanız önerilir.

#26
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Uzun süre tok kalmanızı sağlayabildiği içim muz tüketimini ara öğün olarak tercih edebilirsiniz.

#27
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

BÖBREK FONKSİYONLARINI KORUR Muz, potasyum açısından oldukça zengin bir meyvedir.

#28
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Yapılan bazı araştırmalara göre, dengeli ve düzenli muz tüketiminin böbrek fonksiyonlarını yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

#29
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Bu durum ise olası böbrek hastalıklarına karşı alınan bir önlem şeklinde değerlendirilebilir.

#30
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Bazı araştırmacılar böbrek hastalığı olan kişilerin muz gibi potasyum miktarı açısından zengin olan meyvelerin tüketiminin faydalı olabileceğini ifade ettiler.

#31
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Ancak böbrek hastalığı gibi herhangi bir hastalığınız varsa tüketim öncesi mutlaka bir uzmana başvurmanız önerilir.

#32
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER Muz, potasyum ve magnezyum besin değerleri açısından oldukça zengin bir meyvedir.

#33
Foto - Günde 1 porsiyonu bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Enerji verip organları yeniliyor…

Bir muz yaklaşık olarak 320-400 mg potasyum içerir. Bu değer ise insan vücudunun günlük alması gereken potasyum miktarının 'unu karşılamasını sağlayabilir. Bu durum ise kalp sağlığını destekler, olası bir kalp ve damar yolu hastalıklarına karşı önlem alınmasına yardımcı olur. İçerisinde bulunan potasyumdan dolayı kalp kasında oluşabilen aşırı gerginliği önlemek için kan basıncının düzenlenmesine destek olur. Aynı zamanda potasyum alımı felç riskinin de önüne geçebilir. Ayrıca içerisinde bulunan magnezyum sayesinde de kalp sağlığı desteklenir ve oluşabilecek herhangi kalp rahatsızlıklarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sadece okyanusta görülüyordu... İstanbul Boğazı'nda görüntülendi! Tam 600 kg...
Yerel

Sadece okyanusta görülüyordu... İstanbul Boğazı'nda görüntülendi! Tam 600 kg...

Atlas, Hint, Pasifik Okyanusu ve Akdeniz'de görülen, boyu 2 metreyi, ağırlığı ise 600 kilogramı bulan dünyadaki en büyük sürüngenlerden deri..
Husiler, ABD savaş gemilerini İHA'lar ve balistik füzelerle hedef aldı
Dünya

Husiler, ABD savaş gemilerini İHA'lar ve balistik füzelerle hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, 2 ABD savaş gemisini İHA ve balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdu.
'Keşke en başta yapsaydınız' dedirtti! Ruslar duyurdu: Türkiye indirim yaptı
Ekonomi

'Keşke en başta yapsaydınız' dedirtti! Ruslar duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Rus basını, turizmin en yüksek sezonu olan Ağustos döneminde Türk otellerinin yüzde 20 oranında indirim yapmaya başladığını yazdı...
Hamas'tan Türkiye açıklaması
Dünya

Hamas'tan Türkiye açıklaması

Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunu memnuniyetle karşıladığı..
Yaşı 80’e dayanmış, dinleyicisine küfür ediyor! Ajda Pekkan’dan protokoldeki kişi hakaret…
Sosyal Medya

Yaşı 80’e dayanmış, dinleyicisine küfür ediyor! Ajda Pekkan’dan protokoldeki kişi hakaret…

Ajda Pekkan, konseri sırasında protokolde oturan bir kişinin konser bitmeden kalkıp gitmesine tepki gösterdi.

Akaryakıtta büyük skandal! Zarar 500 milyon lira
Ekonomi

Akaryakıtta büyük skandal! Zarar 500 milyon lira

ÖTV’nin düşük olduğu dönemde ellerindeki LPG’yi satmış gibi gösteren firmalar, devleti 500 milyon lira zarara uğrattı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23