Av sezonu başladı! İşte balık fiyatları

Bu sezon hamsinin bol olduğunu ilerleyen günlerde fiyatların düşeceğini belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, “Tezgaha ilk hamsi geldi. Hamsimiz var. Mezgitimiz var, çok az da olsa palamutumuz var. Farklı çeşit balıklarda bulunuyor. Bu sene beklediğimiz gibi palamut görülmüyor. Hamsi bol, tezgahta şimdiden yerini aldı. İlerleyen günlerde biraz daha çoğalacak bekliyoruz. Hamsi senesi diyoruz biz bu seneye bol bol hamsi tüketeceğiz. Hamsinin kilosu şu anda 100 lira. İlerleyen günlerde toparlar biraz daha. İlk zamanlar az görülebilir bu yüzden de fiyatlar yüksek olabilir. Ama ilerleyen günlerde hamsi aşağıya düşer” şeklinde konuştu.