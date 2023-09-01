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Gıda
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Av sezonu başladı! İşte balık fiyatları

2023-09-01 21:58:42
Av sezonu başladı! İşte balık fiyatları

1 Eylül itibariyle balık av yasağı sona erdi. Balık almak isteyenler ise güncel fiyatları araştırmaya başladı.

#1
Foto - Av sezonu başladı! İşte balık fiyatları

Avlanma yasağının kalkması ile Karadeniz’e açılan tekneler kasa kasa balıkla döndü. Sezonun ilk balıkları tezgaha indi.

#2
Foto - Av sezonu başladı! İşte balık fiyatları

Avlanma yasağının kalkması ile Karadeniz’e açılan tekneler kasa kasa balıkla döndü. Sezonun ilk balıkları tezgaha indi.

#3
Foto - Av sezonu başladı! İşte balık fiyatları

Bu sezon hamsinin bol olduğunu ilerleyen günlerde fiyatların düşeceğini belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, “Tezgaha ilk hamsi geldi. Hamsimiz var. Mezgitimiz var, çok az da olsa palamutumuz var. Farklı çeşit balıklarda bulunuyor. Bu sene beklediğimiz gibi palamut görülmüyor. Hamsi bol, tezgahta şimdiden yerini aldı. İlerleyen günlerde biraz daha çoğalacak bekliyoruz. Hamsi senesi diyoruz biz bu seneye bol bol hamsi tüketeceğiz. Hamsinin kilosu şu anda 100 lira. İlerleyen günlerde toparlar biraz daha. İlk zamanlar az görülebilir bu yüzden de fiyatlar yüksek olabilir. Ama ilerleyen günlerde hamsi aşağıya düşer” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Av sezonu başladı! İşte balık fiyatları

1 Eylül 2023-İstanbul Balık Hali güncel fiyat listesi

#5
Foto - Av sezonu başladı! İşte balık fiyatları

AKYA 150,00-200,00 TL ALABALIK 50,00-70,00 TL ÇANAKKALE KOFANA 333,00-500,00 TL ÇİPURA 2/3 90,00-110,00 TL ÇİPURA 3/4 115,00-125,00 TL ÇİPURA 4/6 115,00-125,00 TL ÇİPURA 6/8 120,00-130,00 TL ÇİPURA 8/1 120,00-130,00 TL

#6
Foto - Av sezonu başladı! İşte balık fiyatları

DENİZ LEVREĞİ 700,00-900,00 TL DÜLGER 700,00-900,00 TL İSKORPİT 25,00-38,00 TL KALKAN 900,00-1.100,00 TL KIRLANGIÇ 650,00-750,00 TL

#7
Foto - Av sezonu başladı! İşte balık fiyatları

SARDALYA 67,00-93,00 TL TEKİR 125,00-250,00 TL

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