2023-09-01 21:58:42 Av sezonu başladı! İşte balık fiyatları
1 Eylül itibariyle balık av yasağı sona erdi. Balık almak isteyenler ise güncel fiyatları araştırmaya başladı.
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1 Eylül itibariyle balık av yasağı sona erdi. Balık almak isteyenler ise güncel fiyatları araştırmaya başladı.
Avlanma yasağının kalkması ile Karadeniz’e açılan tekneler kasa kasa balıkla döndü. Sezonun ilk balıkları tezgaha indi.
Avlanma yasağının kalkması ile Karadeniz’e açılan tekneler kasa kasa balıkla döndü. Sezonun ilk balıkları tezgaha indi.
Bu sezon hamsinin bol olduğunu ilerleyen günlerde fiyatların düşeceğini belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, “Tezgaha ilk hamsi geldi. Hamsimiz var. Mezgitimiz var, çok az da olsa palamutumuz var. Farklı çeşit balıklarda bulunuyor. Bu sene beklediğimiz gibi palamut görülmüyor. Hamsi bol, tezgahta şimdiden yerini aldı. İlerleyen günlerde biraz daha çoğalacak bekliyoruz. Hamsi senesi diyoruz biz bu seneye bol bol hamsi tüketeceğiz. Hamsinin kilosu şu anda 100 lira. İlerleyen günlerde toparlar biraz daha. İlk zamanlar az görülebilir bu yüzden de fiyatlar yüksek olabilir. Ama ilerleyen günlerde hamsi aşağıya düşer” şeklinde konuştu.
1 Eylül 2023-İstanbul Balık Hali güncel fiyat listesi
AKYA 150,00-200,00 TL ALABALIK 50,00-70,00 TL ÇANAKKALE KOFANA 333,00-500,00 TL ÇİPURA 2/3 90,00-110,00 TL ÇİPURA 3/4 115,00-125,00 TL ÇİPURA 4/6 115,00-125,00 TL ÇİPURA 6/8 120,00-130,00 TL ÇİPURA 8/1 120,00-130,00 TL
DENİZ LEVREĞİ 700,00-900,00 TL DÜLGER 700,00-900,00 TL İSKORPİT 25,00-38,00 TL KALKAN 900,00-1.100,00 TL KIRLANGIÇ 650,00-750,00 TL
SARDALYA 67,00-93,00 TL TEKİR 125,00-250,00 TL
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