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Ekonomi
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Güncel altın fiyatları | 14 Mayıs'ta altın ne kadar?

2020-05-14 10:39:50
Güncel altın fiyatları | 14 Mayıs'ta altın ne kadar?

14 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Güncel altı fiyatlarını sizler için derledik. Yatırımcılar altın alış ve satış fiyatlarını oldukça yakından takip ediyor. Özellikle düğün yapacak olanlar, güncel altın fiyatlarının listesini her gün kontrol ediyor. Peki ama altın kaç para iken alınmalı? Altın bu dönemde alınmalı mı? 14 Mayıs'ta altın ne kadar? Bugün altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte merak edilen son dakika altın fiyatları ve 14 Mayıs günce altın alış ve satış fiyat listesi...

#1
Foto - Gram altının 360 lirayken alınması en makul olandır. Fakat Mayıs ayında 360 seviyesini çok zor görecek olan altın, yatırım yapmak ya da almak isteyenler için şu an uygun fiyatlarda. Eğer almayıp Haziran ayını beklerseniz, daha da yükseldiğini gözlemleyeceksiniz. Altın fiyatları için okumaya devam edin...

Gram altının 360 lirayken alınması en makul olandır. Fakat Mayıs ayında 360 seviyesini çok zor görecek olan altın, yatırım yapmak ya da almak isteyenler için şu an uygun fiyatlarda. Eğer almayıp Haziran ayını beklerseniz, daha da yükseldiğini gözlemleyeceksiniz. Altın fiyatları için okumaya devam edin...

#2
Foto - ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.715,16 - Satış fiyatı:1.715,55

ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.715,16 - Satış fiyatı:1.715,55

#3
Foto - GRAM ALTIN - Alış fiyatı:384,21 - Satış fiyatı:384,41

GRAM ALTIN - Alış fiyatı:384,21 - Satış fiyatı:384,41

#4
Foto - CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.471,60 - Satış fiyatı:2.515,60

CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.471,60 - Satış fiyatı:2.515,60

#5
Foto - YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.241,90 - Satış fiyatı:1.262,00

YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.241,90 - Satış fiyatı:1.262,00

#6
Foto - ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:620,80 - Satış fiyatı:631,00

ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:620,80 - Satış fiyatı:631,00

#7
Foto - REŞAT ALTIN - Alış fiyatı: 2.504,07 - Satış fiyatı:2.548,55

REŞAT ALTIN - Alış fiyatı: 2.504,07 - Satış fiyatı:2.548,55

#8
Foto - KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.506,29- Satış fiyatı:2.550,80

KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.506,29- Satış fiyatı:2.550,80

#9
Foto - 22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:345,72 - Satış fiyatı:359,09

22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:345,72 - Satış fiyatı:359,09

#10
Foto - 18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı:230,80

18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı:230,80

#11
Foto - 14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:213,93 - Satış fiyatı:248,31

14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:213,93 - Satış fiyatı:248,31

#12
Foto - GRAM ALTIN - Alış fiyatı:384,21 - Satış fiyatı:384,41

GRAM ALTIN - Alış fiyatı:384,21 - Satış fiyatı:384,41

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