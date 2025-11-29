Haber Merkezi Giriş Tarihi: Grip alarmı! Yedi mutasyonlu H3N2, bu kışı “Influenza kışı”na çevirebilir
Uzmanlar, yedi mutasyon geçiren yeni H3N2 türünün bu kışı “influenza kışı”na çevirebileceğini, grip vakalarının pek çok ülkede beklenenden hızlı ve ağır seyrettiğini belirtiyor. Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, “Bu kış, influenza kışı olacak” dedi. Avustralya, Japonya, Britanya, ABD, Kanada başta olmak üzere sezonun başladığı ülkelerde vaka sayıları sürekli artıyor, üstelik enfeksiyon beklenenden ağır seyrediyor. Hatta Japon hükümeti, ortalama grip hastası sayısının bazı yerlerde 10 yıldır görülmemiş bir hızla uyarı seviyesine ulaştığını açıkladı. Japonya ekim başında griple ilgili ulusal salgın ilan etmiş, çocuklardaki yayılım nedeniyle bazı bölgelerde okulları tatil etmişti.