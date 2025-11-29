  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İhmal etmeyin: Sigortasız işçi bildirimi hayatınızı altüst edebilir

Aydın'ın altında şaşkına çeviren rezerv! Petrol gibi fışkıracak

Bu sefer Ocak hareketli geçecek! Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var

Bunu yapmaya hazırız dedi... Sadettin Saran'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi olay karar!

Nereden nereye dedirtecek hamle olacak mı? Müthiş gelişme bu... Portekizli yıldız Galatasaray'a gelecek mi?

Belalarını arıyorlar: Türkiye'yi vurmak için önce savaş helikopteri şimdi de füze alıyorlar

Benfica Rafa Silva transferini açıkladı: Tansiyonu tavan yapacak olay yine...

Önce savaş çıktı sonra ise nafaka krizi patlak verdi! Acil olarak bunu yapmalı Icardi...

Opel’in en hızlı elektriklisi Mokka GSE! Türkiye ilk kez görecek! Şubat ayında geliyor!
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Grip alarmı! Yedi mutasyonlu H3N2, bu kışı "Influenza kışı"na çevirebilir

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Grip alarmı! Yedi mutasyonlu H3N2, bu kışı “Influenza kışı”na çevirebilir

Uzmanlar, yedi mutasyon geçiren yeni H3N2 türünün bu kışı “influenza kışı”na çevirebileceğini, grip vakalarının pek çok ülkede beklenenden hızlı ve ağır seyrettiğini belirtiyor. Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, “Bu kış, influenza kışı olacak” dedi. Avustralya, Japonya, Britanya, ABD, Kanada başta olmak üzere sezonun başladığı ülkelerde vaka sayıları sürekli artıyor, üstelik enfeksiyon beklenenden ağır seyrediyor. Hatta Japon hükümeti, ortalama grip hastası sayısının bazı yerlerde 10 yıldır görülmemiş bir hızla uyarı seviyesine ulaştığını açıkladı. Japonya ekim başında griple ilgili ulusal salgın ilan etmiş, çocuklardaki yayılım nedeniyle bazı bölgelerde okulları tatil etmişti.

#1
Foto - Grip alarmı! Yedi mutasyonlu H3N2, bu kışı "Influenza kışı"na çevirebilir

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkilileri şimdiye kadarki en kötü kışlardan biriyle karşı karşıya olduklarını, hastanelerde bu nedenle aşırı doluluk yaşayabileceklerini paylaştı. En sık bildirilen virüs A tipi Hong Kong virüsü olarak da bilinen H3N2. İnfluenza virüslerinin A tipinin daha ağır seyirli olduğu biliniyor. Hal böyleyken H3N2 bir de yedi mutasyon geçirdi. Mutasyonlarla daha şiddetli hastalık yapma yeteneği kazanan H3N2 grip virüsüne ‘subclade K’ adı verildi. Yavuz, H3N2’nin bu son halinin görülmemiş bir hızla yayıldığını söyledi: “Bu virüsün bulaşma katsayısı (bir hastanın bulaştırdığı kişi sayısı) 1.4. Bu nedenle İngiltere’den Japonya’ya, Güney Kore’den ABD’ye birçok ülke grip sezonunu erken açtı.”

#2
Foto - Grip alarmı! Yedi mutasyonlu H3N2, bu kışı "Influenza kışı"na çevirebilir

Akla “Grip aşılarının koruyucu etkisi devam ediyor mu?” sorusu geliyor. Yavuz aşılarda H3N2’nin bulunduğunu hatırlattı: “Geçmiş yıllarda dolaşandan biraz daha farklılaşan bir virüs olduğu için bağışıklık düzeyi bir miktar daha düşük kalabilir. Ancak aşılamanın yapıldığı ülkelerden gelen erken veriler, çok da etkisiz olmadığını gösteriyor. Aşılamanın önemi devam ediyor.” Öte yandan bu yeni H3N2’nin özellikle çocuklar ve gençleri etkiliyor. Örneğin Japonya’da hastaneye yatanların önemli bir oranı 14 yaş altı çocuklar. Britanya’da da benzer haberler geliyor.

#3
Foto - Grip alarmı! Yedi mutasyonlu H3N2, bu kışı "Influenza kışı"na çevirebilir

Dolayısıyla önümüzdeki birkaç hafta aşılanma için bir fırsat olarak görülebilir. Fakat eczanelerde grip aşısı sıkıntısı sürüyor. İlaç firmalarının tek tük getirdiği aşılar hızla tükeniyor. Firmaların aşı getirme isteksizliği, Sağlık Bakanlığı’nın ilaç kuru politikasından kaynaklanıyor. Önümüzdeki şubatta yeni kur belirlenecek. Ancak avro kuruyla, bakanlığın belirlediği kur arasındaki makas, piyasada ilaç yokluğuna yol açıyor. Yavuz yüksek seyredebilecek sezon öncesinde ilaç yönünden hazır olup olmadığımızın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi: “Yeterli antiviral elimizde var mı? Tedarik konusunda sıkıntılar yaşanıyor mu? Bu risk gruplarının erken tanı ve tedavi için çok önemli.” Aşılanmanın yanı sıra ‘solunum hijyeni’nin sağlanması da önemli. Grip damlacık yoluyla kolay bulaşan bir hastalık. Gerekli durumlarda ve yerlerde maske kullanımı, el hijyeni önemini koruyor.

#4
Foto - Grip alarmı! Yedi mutasyonlu H3N2, bu kışı "Influenza kışı"na çevirebilir

Yavuzun üzerinde önemle durduğu bir diğer grip salgını ‘kuş gribi’, yani H5N1. İnsanlarda H3N2, kanatlılarda H5N1 aynı hızla yayılıyor. Daha önce yalnızca hayvanlarda tespit edilen H5N5 kuş gribi türüne yakalanan bir kişi ABD’de hayatını kaybetti. Bu varyant nedeniyle kaydedilen ilk insan ölümüydü bu. Ocakta yine ABD’de H5N1 kuş gribi virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti. Kuş gribin 26 ayrı memeli türüne geçtiğini belirten Yavuz, şöyle konuştu: “26 ayrı memeli türüne adapte olması biraz korkutuyor tabii ki. En büyük endişe insandan insana bulaşır hale gelmesi. Şu ana kadar insandan insana bulaştığını ilişkin bir bulgu yok. Ancak yakın izlem gerekiyor. Türkiye kuş göçünün ana rotalarından biri. Sürveyans ve gözetim yapmak yani yabani kuşlarda, kümes hayvanlarında virüsü yakından izlemek lazım. Özellikle mesleki olarak bu hayvanlarla temas edenler daha büyük risk altında.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?
Gündem

Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti ve çelenk bıraktı. Ziyaret esnasında takkeli P..
İşte Türkiye bu! Hem kazanır hem de kazandırır
Dünya

İşte Türkiye bu! Hem kazanır hem de kazandırır

Ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştirmeye odaklanan Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin gelecek yıllarda 10 mi..
Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!
Aktüel

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Aileler istemiyor! Teşhirci Aleyna Tilki'nin ve LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin'in Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde olmasından aile..
İsrail'den kalleş plan!
Dünya

İsrail'den kalleş plan!

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail, Hindistan'daki tüm Bney Menaşe Yahudilerini ülkeye getirme kararı aldı. Siyonist İsrail..
CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de skandal görüntü
Gündem

CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de skandal görüntü

CHP, mega kent İstanbul'a kabus gibi çöktü. Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliğini devam ettiren CHP'li İBB yönetimin bakım..
Apo "kandırıldık silah bırakın" diyor ya Netanyahu… Bu farkı anlamıyor musun Cihad paşa?
Gündem

Apo “kandırıldık silah bırakın” diyor ya Netanyahu… Bu farkı anlamıyor musun Cihad paşa?

Emekli Amiral Cihat Yaycı'nın, İsrail Başbakanı terörist Binyamin Netanyahu ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı "katil" sıfatı üzerin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23