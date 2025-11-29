Grip alarmı! Yedi mutasyonlu H3N2, bu kışı “Influenza kışı”na çevirebilir

Yavuzun üzerinde önemle durduğu bir diğer grip salgını ‘kuş gribi’, yani H5N1. İnsanlarda H3N2, kanatlılarda H5N1 aynı hızla yayılıyor. Daha önce yalnızca hayvanlarda tespit edilen H5N5 kuş gribi türüne yakalanan bir kişi ABD’de hayatını kaybetti. Bu varyant nedeniyle kaydedilen ilk insan ölümüydü bu. Ocakta yine ABD’de H5N1 kuş gribi virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti. Kuş gribin 26 ayrı memeli türüne geçtiğini belirten Yavuz, şöyle konuştu: “26 ayrı memeli türüne adapte olması biraz korkutuyor tabii ki. En büyük endişe insandan insana bulaşır hale gelmesi. Şu ana kadar insandan insana bulaştığını ilişkin bir bulgu yok. Ancak yakın izlem gerekiyor. Türkiye kuş göçünün ana rotalarından biri. Sürveyans ve gözetim yapmak yani yabani kuşlarda, kümes hayvanlarında virüsü yakından izlemek lazım. Özellikle mesleki olarak bu hayvanlarla temas edenler daha büyük risk altında.”