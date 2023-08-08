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Ekonomi
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Gramı bile cep yakıyor! Dünyanın en pahalısından haber var

2023-08-08 11:42:10
Gramı bile cep yakıyor! Dünyanın en pahalısından haber var

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safranın soğanı toprakla buluştu.

#1
Foto - Gramı bile cep yakıyor! Dünyanın en pahalısından haber var

Ekimi Ağustos ayında yapılan, Ekim ve Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat edilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.

#2
Foto - Gramı bile cep yakıyor! Dünyanın en pahalısından haber var

3,5 yıl önce Kastamonu'dan Safranbolu'ya gelen Şaban Saymaz, 2,5 dönüm araziye diktiği safrandan 2 tondan fazla soğan aldı. Bu yıl ekim alanını 11 dönüme çıkaran Saymaz, safran ekimine başladı. Saymaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Bu yıl 1 kilogram ürün beklediklerini belirtti. Saymaz, "Biz Safranbolu'ya 3,5 sene önce geldik. İlk önce 2400 adet badem diktik. Ondan sonra 'safran dikelim' dedik. 2 sene önce 2,5 dönüme safran diktik. Bu sene diktiğimiz safranı söktük 2 tondan fazla safran soğanımız oldu. Onu da şimdi dikmeye çalışıyoruz. 9 elemanımız çalışıyor şuan bir hafta daha sürer. Şuan 5 dönümlük alandayız, burası bitiyor, 6 dönüm daha var o tarafa geçeceğiz. Toplam 11 dönüm olacak. Bu sene yeni diktiğimiz için 1 kiloya yakın safranımız olur. Ama ikinci sene bu 3 kilo alırız İnşallah" dedi.

#3
Foto - Gramı bile cep yakıyor! Dünyanın en pahalısından haber var

Kilosu 250 bin TL

#4
Foto - Gramı bile cep yakıyor! Dünyanın en pahalısından haber var

Safranın işçiliğinin zor olduğunu aktaran Saymaz, "İşçi bulmak zor, yevmiye pahalı ama elimizden geldiği kadar döndürmeye çalışıyoruz. Bu sene soğan fiyatları 3 boy olarak küçük, orta iri boy, iri boyu 550 liraya kadar satılıyor. Soğanın kilosu 550 lira ama safran 200-250 liraya kadar çıkıyor gramı" diye konuştu.

#5
Foto - Gramı bile cep yakıyor! Dünyanın en pahalısından haber var

"1 kilo safran 250 bin lira yapıyor" diyen Saymaz, şunları kaydetti:

#6
Foto - Gramı bile cep yakıyor! Dünyanın en pahalısından haber var

"Geçen sene 150 bin liraydı, bu sene 250'den aşağı yok. Benzin fiyatları, mazot fiyatları, girdiler. Alıcı var, ama Safranbolu safranı olacak. İran safranı bunun yanında para etmiyor."

#7
Foto - Gramı bile cep yakıyor! Dünyanın en pahalısından haber var

#8
Foto - Gramı bile cep yakıyor! Dünyanın en pahalısından haber var

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