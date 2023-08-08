Gramı bile cep yakıyor! Dünyanın en pahalısından haber var

3,5 yıl önce Kastamonu'dan Safranbolu'ya gelen Şaban Saymaz, 2,5 dönüm araziye diktiği safrandan 2 tondan fazla soğan aldı. Bu yıl ekim alanını 11 dönüme çıkaran Saymaz, safran ekimine başladı. Saymaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Bu yıl 1 kilogram ürün beklediklerini belirtti. Saymaz, "Biz Safranbolu'ya 3,5 sene önce geldik. İlk önce 2400 adet badem diktik. Ondan sonra 'safran dikelim' dedik. 2 sene önce 2,5 dönüme safran diktik. Bu sene diktiğimiz safranı söktük 2 tondan fazla safran soğanımız oldu. Onu da şimdi dikmeye çalışıyoruz. 9 elemanımız çalışıyor şuan bir hafta daha sürer. Şuan 5 dönümlük alandayız, burası bitiyor, 6 dönüm daha var o tarafa geçeceğiz. Toplam 11 dönüm olacak. Bu sene yeni diktiğimiz için 1 kiloya yakın safranımız olur. Ama ikinci sene bu 3 kilo alırız İnşallah" dedi.