Gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım 2021 Salı anlık güncel altın fiyatı

Altına yatırım yapan vatandaşlar anlık altın fiyatlarını, güncel altın fiyatları ile canlı altın fiyatlarını an be an takip ediyor. Altın fiyatları dalgalanma yaşamaya devam ediyor. Yatırımcılarının merakla takip ettiği altın fiyatları bugün kaç liradan satışa sunulacak? Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatları en son ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve çeyrek altın fiyatları. İşte 30 Kasım 2021 Salı anlık, güncel altın fiyatları...