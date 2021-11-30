2021-11-30 08:42:23 Gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım 2021 Salı anlık güncel altın fiyatı
Altın fiyatları son haftalarda bir hayli merak konusu. Merkez Banaksı’nın faiz indirimi sonrası altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 30 Kasım 2021 altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın yakından takip ettiği gram altın fiyatları sakinliğini koruyor. Peki 30 Kasım 2021 Salı gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar…