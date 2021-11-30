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Ekonomi
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Gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım 2021 Salı anlık güncel altın fiyatı

2021-11-30 08:42:23
Gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım 2021 Salı anlık güncel altın fiyatı

Altın fiyatları son haftalarda bir hayli merak konusu. Merkez Banaksı’nın faiz indirimi sonrası altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 30 Kasım 2021 altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın yakından takip ettiği gram altın fiyatları sakinliğini koruyor. Peki 30 Kasım 2021 Salı gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar…

#1
Foto - Altına yatırım yapan vatandaşlar anlık altın fiyatlarını, güncel altın fiyatları ile canlı altın fiyatlarını an be an takip ediyor. Altın fiyatları dalgalanma yaşamaya devam ediyor. Yatırımcılarının merakla takip ettiği altın fiyatları bugün kaç liradan satışa sunulacak? Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatları en son ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve çeyrek altın fiyatları. İşte 30 Kasım 2021 Salı anlık, güncel altın fiyatları...

Altına yatırım yapan vatandaşlar anlık altın fiyatlarını, güncel altın fiyatları ile canlı altın fiyatlarını an be an takip ediyor. Altın fiyatları dalgalanma yaşamaya devam ediyor. Yatırımcılarının merakla takip ettiği altın fiyatları bugün kaç liradan satışa sunulacak? Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatları en son ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve çeyrek altın fiyatları. İşte 30 Kasım 2021 Salı anlık, güncel altın fiyatları...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.788,37 TL, 1.788,70 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.788,37 TL, 1.788,70 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 722,36 TL, 739,69 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 722,36 TL, 739,69 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 733,77 TL, 733,91 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 733,77 TL, 733,91 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.173,85 TL, 1.199,75 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.173,85 TL, 1.199,75 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.696,10 TL, 4.785,11 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.696,10 TL, 4.785,11 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.340,71 TL, 2.399,89 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.340,71 TL, 2.399,89 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.696,10 TL, 4.785,11 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.696,10 TL, 4.785,11 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.806,38 TL, 4.932,39 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.806,38 TL, 4.932,39 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 399,75 TL, 474,80 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 399,75 TL, 474,80 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 654,10 TL, 679,40 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 654,10 TL, 679,40 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 11.564,00 TL, 12.039,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 11.564,00 TL, 12.039,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,40 TL, 9,42 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,40 TL, 9,42 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,93 TL, 22,94 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,93 TL, 22,94 TL,

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