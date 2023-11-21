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Gözlük camınız çizildiyse üzülmeyin: Evdeki bu malzemeyle ilk günkü gibi yapın! Çizikler tek hamlede yok olacak! Gerçekten hayret verici bir şey

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Gözlük camınız çizildiyse üzülmeyin: Evdeki bu malzemeyle ilk günkü gibi yapın! Çizikler tek hamlede yok olacak! Gerçekten hayret verici bir şey

2023-11-21 16:23:18
Gözlük camınız çizildiyse üzülmeyin: Evdeki bu malzemeyle ilk günkü gibi yapın! Çizikler tek hamlede yok olacak! Gerçekten hayret verici bir şey

Düzenli olarak gözlük kullanan kişilerin en çok karşılaştığı problemlerden biri, gözlük camında oluşan çizikler. Gözlük camındaki çizikleri gidermek için bazı basit yöntemler mevcut. Her evde bulunan bu malzemeyle gözlük camındaki çizikleri anında yok edebilirsiniz. Peki, gözlük camındaki çizikler nasıl giderilir? Gözlük camı çizilirse ne yapmalı? Gözlük camı çizikleri nasıl giderilir? İşte, gözlük camı çiziklerini yok eden etkili yöntem...

#1
Foto - Gözlük camınız çizildiyse üzülmeyin: Evdeki bu malzemeyle ilk günkü gibi yapın! Çizikler tek hamlede yok olacak! Gerçekten hayret verici bir şey

Gözlük camındaki çizikler bazen görüş mesafesini bile düşürebilir. Zamanla kullanım nedeniyle çizilen gözlük camları, kişinin görüş kalitesini ve gözlüğün işlevini etkileyebilir. Görüş kalitesini artırmak için camdaki çizikleri gidermek gerekiyor. Tek bir malzemeyle gözlük camındaki çizikleri yok etmeniz mümkün.

#2
Foto - Gözlük camınız çizildiyse üzülmeyin: Evdeki bu malzemeyle ilk günkü gibi yapın! Çizikler tek hamlede yok olacak! Gerçekten hayret verici bir şey

Gözlük camındaki çizikleri gideren yöntemler içerisinde en etkilisi sirke ve sıcak su. Bu yöntemi uygulamak ise oldukça basit.

#3
Foto - Gözlük camınız çizildiyse üzülmeyin: Evdeki bu malzemeyle ilk günkü gibi yapın! Çizikler tek hamlede yok olacak! Gerçekten hayret verici bir şey

Bir bardak sıcak suyun içine yarım su bardağı sirke ilave edin. Ardından pamuğu sirkeli suya batırın ve pamuğu gözlüğünüze nazikçe uygulayın. Karışımı uyguladıktan sonra gözlüğünüzü ılık suyla durulayın ve mikro fiber bez ile ovalayın. Sirkeli sıcak su yöntemi sayesinde hem gözlük camlarınızdaki lekeler gider, ayna gibi parlar ve çizikleri yok edebilirsiniz.

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