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Yaşam
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Gözlerinize inanamayacaksınız! İşte dünyanın en küçük memeli hayvanı

2024-07-31 21:08:40
Gözlerinize inanamayacaksınız! İşte dünyanın en küçük memeli hayvanı

Diyarbakır'da dünyanın en küçük memeli hayvanı görüntülendi.

#1
Foto - Gözlerinize inanamayacaksınız! İşte dünyanın en küçük memeli hayvanı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, köylüler tarafından dünyanın en küçük memeli hayvanı olarak bilinen Etrüsk cüce faresi (Suncus etruscus) cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. En fazla 2-3 gram ağırlığında olan bu tür köylülerde merak uyandırırken, Prof. Dr. Alaettin Kaya, Etrüsk cüce faresinin ekolojik anlamda çok önemli bir hayvan olduğunu söyledi.

#2
Foto - Gözlerinize inanamayacaksınız! İşte dünyanın en küçük memeli hayvanı

Çınar ilçesine bağlı Taşhelvası köyündeki arazide arkadaşlarıyla birlikte ilerleyen Eyüp Dal, yerde fareye benzeyen 2 santimetre uzunluğunda küçük bir hayvan gördü. Türün hareketli olduğunu gören Dal, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dal, araştırma yaptığında bu türün Etrüsk cüce faresi (Suncus etruscus) olduğunu öğrendi. Doğa için önemli bir tür olduğunu öğrenen Dal, daha sonra hayvanı tekrar saldı.

#3
Foto - Gözlerinize inanamayacaksınız! İşte dünyanın en küçük memeli hayvanı

En küçük memeli olma özelliği taşıyan Etrüsk cüce faresinin genelde tarım arazilerinde, bahçelerde, ormanlık alanlarda yaşadığını söyleyen Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alaettin Kaya, bu türün kalp atışlarının bin 500'lere kadar çıktığını ifade etti.

#4
Foto - Gözlerinize inanamayacaksınız! İşte dünyanın en küçük memeli hayvanı

Etrüsk cüce faresinin en fazla 2 santimetre boyuta sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kaya, "Görüntülerdeki hayvan, cüce sivri fare (suncus etruscus) dediğimiz bir memeli türüdür. Hatta memeli hayvanlar içerisinde en küçük tür olarak biliniyor. Bu hayvanın ağırlığı 2-3 gram, uzunluğu ise kuyruğuyla birlikte en fazla 2 santimetredir. Suncus etruscusun arazide gözle görülmesi çok zor. Yaygın bir tür. Ama göz önünde çok durmazlar. Ekolojik anlamda çok önemli bir tür. Sebebi ise hayvanın çok küçük olmasına rağmen metabolizması çok güçlü. Kalp atışları 1500'leri bulabiliyor" dedi.

#5
Foto - Gözlerinize inanamayacaksınız! İşte dünyanın en küçük memeli hayvanı

Küçük boyutuna rağmen Etrüsk cüce faresinin oldukça avcı olduğunu söyleyen Kaya, bölgenin ekolojik dengesinin korunmasında önemli bir rol oynadığını dile getirerek şunları kaydetti: "Suncus etruscus, çok sık besin tüketiyor. Neredeyse kendi ağırlığının bir buçuk, iki katı kadar besin tüketiyor. Besin almadığı takdirde bir gün içerisinde de ölebilen bir tür. Dediğimiz gibi ekolojik anlamda çok önemli bir türdür. Bu hayvanlar böcekçil bir tür. Kirpi ve köstebeklerle akraba olan bir tür. Çoğunlukla küçük omurgasız hayvanlar, bazı böceklerin larvalarıyla, böceklerle besin ihtiyacını karşılıyor. Hatta bazen kendi boyunda çekirgelerle de beslenebiliyor. Böcek popülasyonu üzerinde etkin bir türdür."

#6
Foto - Gözlerinize inanamayacaksınız! İşte dünyanın en küçük memeli hayvanı

Son olarak Kaya, "Oldukça önemli bir tür. Maalesef gözden kaçan bir tür. Ama farelerle çok karıştırılıyor. Bazen sevilmeyebilir. Ki çok fazla insanlara yaklaşmayı sevmez suncus etruscus. Bu hayvan böcekçil olduğu için çene yapısı çok ilginç. Çok küçük olmasına rağmen ısırık gücü çok fazla. Bir böceğin dış kabuğunu bir ısırıkla kırabilecek çene gücüne sahip" ifadelerine yer verdi.

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