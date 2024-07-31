Gözlerinize inanamayacaksınız! İşte dünyanın en küçük memeli hayvanı

Küçük boyutuna rağmen Etrüsk cüce faresinin oldukça avcı olduğunu söyleyen Kaya, bölgenin ekolojik dengesinin korunmasında önemli bir rol oynadığını dile getirerek şunları kaydetti: "Suncus etruscus, çok sık besin tüketiyor. Neredeyse kendi ağırlığının bir buçuk, iki katı kadar besin tüketiyor. Besin almadığı takdirde bir gün içerisinde de ölebilen bir tür. Dediğimiz gibi ekolojik anlamda çok önemli bir türdür. Bu hayvanlar böcekçil bir tür. Kirpi ve köstebeklerle akraba olan bir tür. Çoğunlukla küçük omurgasız hayvanlar, bazı böceklerin larvalarıyla, böceklerle besin ihtiyacını karşılıyor. Hatta bazen kendi boyunda çekirgelerle de beslenebiliyor. Böcek popülasyonu üzerinde etkin bir türdür."