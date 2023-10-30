  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz peynir nasıl taze tutulur? Bu bilgiler bakın neler, hangi metod! İşte kimsenin bilmediği sırlar

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

Metruk binalarda uyuşturucu içenler arandı!

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

3 adımda saç dökülmesini durdurun: Her zerresinden sağlık fışkırıyor! Duyan herkes, listeye dahil edecek

Mutfaklarınızdan eksik etmeyin! Bu besinler vücutta nikotin bırakmıyor

Tüm maaşını onlar için harcıyor!

İtalya’dan flaş “Türkiye” kararı! Geleceğiniz varsa, göreceğiniz de var

Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Sağlık
4
Gözlerinde bu belirtiler olanlar aman dikkat! Ani ölüme bile yol açabiliyor! Çok ama çok kötü bir şey

2023-10-30 14:41:37
Gözlerinde bu belirtiler olanlar aman dikkat! Ani ölüme bile yol açabiliyor! Çok ama çok kötü bir şey

Organlarımız arasında en hassas olanlardan biri de gözlerimizdir. Ufak bir mikrop kapması sonucunda bile ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Özellikle de gözlerinizde bu belirtiler varsa dikkat edin! Ani ölüme bile yol açabiliyor… Görme bozukluğu, ani körlük ve dahası… Vücudumuzda meydana gelen bazı değişiklikler aslında bize ortada bir sorun olduğunu anlatamaya çalışmaktadır. Uzmanlar ise bu konuya oldukça önem vermekte ve vücudunuzda hissettiğiniz herhangi bir değişiklik olduğu takdirde uzman bir doktora gidilmesini tavsiye etmektedir. Gözlerimizde oldukça hassas bir organ olduğu için ufak bir mikrop kapmada bile ciddi hasarlara yol açabiliyor. Özellikle de inme belirtisinin gözlerde görülebilme ihtimalinin altı çiziliyor. İşte detaylar…

#1
Foto - Gözlerinde bu belirtiler olanlar aman dikkat! Ani ölüme bile yol açabiliyor! Çok ama çok kötü bir şey

Beyin damarlarına giden kan akışının aniden kesilmesi sonucunda gelişen, zihinsel ve fiziksel yeti kaybına neden olan serebrovasküler bir sağlık sorunu olan inme, vücutta bazı belirtiler sergileyebiliyor. Bu doğrultuda etkilenen organlardan biri de göz oluyor. Uzmanlar beyne giden kan akışında ani bir durma yaşanması halinde vücuttaki ilgili bölümün etkileneceğini belirterek uyarılarda bulunuyor. Göze giden kan akışının durması sonucunda göz felci yaşanabiliyor. Eğer ki bu durum erken teşhis edilirse tedavi edilebiliyor lakin üstüne düşülmediği takdirde ciddi bir inmenin habercisi de olabiliyor.

#2
Foto - Gözlerinde bu belirtiler olanlar aman dikkat! Ani ölüme bile yol açabiliyor! Çok ama çok kötü bir şey

Harvard Health, "Oküler (göz) felçleri daha ciddi bir felcin habercisi olabilir" uyarısında bulundu. Dolayısıyla gözünüzde meydana gelen herhangi bir farklılık olduğu takdirde bir uzmana görünmekte fayda var.

#3
Foto - Gözlerinde bu belirtiler olanlar aman dikkat! Ani ölüme bile yol açabiliyor! Çok ama çok kötü bir şey

Penn Üniversitesi tarafından yayımlanan makalede ise göz felci olan çoğu insanın sabahları yaşadıkları belirtilere yer verildi: "Göz felci olan kişilere genellikle çok az uyarı verilir. Göz felci olan çoğu insan, sabahları ağrısız uyandığında bir gözünde görme kaybı olduğunu fark eder. Bazı insanlar, görme alanlarının üst veya alt yarısını etkileyen, görüşlerinde karanlık bir alan veya gölge fark eder. Diğer belirtiler arasında görsel kontrast kaybı ve ışık duyarlılığı yer alır."

Cumhuriyetin 100. yılında büyük müjde: Karadeniz'de enerji adına müthiş keşif: Yüz milyonlarca ton petrol ve doğal gaza eş değer
Gündem

Cumhuriyetin 100. yılında büyük müjde: Karadeniz'de enerji adına müthiş keşif: Yüz milyonlarca ton petrol ve doğal gaza eş değer

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Sözen: “Karadeniz’deki potansiyelden hidrojen üretebilirseniz bu enerji,..
Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!
Dünya

Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak İsrail hükümetini ö..
Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek

Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek
Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene
Gündem

Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene

Engin ve Dilan Polat çifti hakkındaki soruşturma kapsamında, çiftin Türkiye genelindeki güzellik merkezleri sıkı denetime alındı.
Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı
Elon Musk’tan flaş adım! O kepazeler işte şimdi yandı! Sana da bu yakışırdı

Elon Musk’tan flaş adım! O kepazeler işte şimdi yandı! Sana da bu yakışırdı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23