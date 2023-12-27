2023-12-27 12:54:58 Göz morluğu gündem oldu! Flaş açıklama geldi: İşi şova döktüler! Futbolu unutunca Nara devreye girdi...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi'nin maçın ardından gözünün altında oluşan morluk dikkat çekmişti. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, Icardi'ye yaptığı makyajla morluğu adeta yok etti. İşte detaylar...