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Spor
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Göz morluğu gündem oldu! Flaş açıklama geldi: İşi şova döktüler! Futbolu unutunca Nara devreye girdi...

2023-12-27 12:54:58
Göz morluğu gündem oldu! Flaş açıklama geldi: İşi şova döktüler! Futbolu unutunca Nara devreye girdi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi'nin maçın ardından gözünün altında oluşan morluk dikkat çekmişti. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, Icardi'ye yaptığı makyajla morluğu adeta yok etti. İşte detaylar...

#1
Foto - Göz morluğu gündem oldu! Flaş açıklama geldi: İşi şova döktüler! Futbolu unutunca Nara devreye girdi...

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Kadıköy'de oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmış ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı. Karşılaşmadaki ikili mücadeleler ve sertlik dozu ise dikkat çekmişti.

#2
Foto - Göz morluğu gündem oldu! Flaş açıklama geldi: İşi şova döktüler! Futbolu unutunca Nara devreye girdi...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin de maçın ardından gözünün altında bir morluk oluştuğu görülmüştü.

#3
Foto - Göz morluğu gündem oldu! Flaş açıklama geldi: İşi şova döktüler! Futbolu unutunca Nara devreye girdi...

WANDA NARA'DAN MAKYAJLI ÇÖZÜM Wanda Nara, Mauro Icardinin gözündeki morluğu 3 dakikada kaybetti Elmacık kemiğinde kırık şüphesi bulunan Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara, oluşan morluğu gidermek için geçici bir çözüm buldu.

#4
Foto - Göz morluğu gündem oldu! Flaş açıklama geldi: İşi şova döktüler! Futbolu unutunca Nara devreye girdi...

Ünlü model, Icardi'nin moraran gözüne makyaj yaparak yüzünün diğer tarafıyla aynı düzeyde bir renge getirdi.

#5
Foto - Göz morluğu gündem oldu! Flaş açıklama geldi: İşi şova döktüler! Futbolu unutunca Nara devreye girdi...

Golcü futbolcuya makyaj yaptığı ve morluğu geçici olarak kapattığı anları TikTok hesabından paylaşan Wanda Nara'nın yaklaşık 3 dakikalık videosu, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

#6
Foto - Göz morluğu gündem oldu! Flaş açıklama geldi: İşi şova döktüler! Futbolu unutunca Nara devreye girdi...

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 17 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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