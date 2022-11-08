  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Görüntüler Türkiye'den! Karla mücadele

2022-11-08 17:51:53
Görüntüler Türkiye'den! Karla mücadele

Tunceli’de, dün gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışması yürütüldü.

#1
Foto - Görüntüler Türkiye'den! Karla mücadele

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve 7 ilçesi için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptığı Tunceli’de sağanak yağış etkili oldu.

#2
Foto - Görüntüler Türkiye'den! Karla mücadele

Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri tarafından karla mücadele çalışması yürütüldü.

#3
Foto - Görüntüler Türkiye'den! Karla mücadele

Yetkililer, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğunu belirtti.

Cem Küçük'ten AK Parti'ye şok sözler! Resmen deliye döndü, ağzına geleni söyledi
Gündem

Cem Küçük'ten AK Parti'ye şok sözler! Resmen deliye döndü, ağzına geleni söyledi

AK Parti'nin HDP'yi ziyaretiyle ilgili Cem Küçük'ten olay sözler geldi. "Eğri oturup doğru konuşalım" diyen Küçük, ''CHP'liler bir heyetle H..
Dev bir açık hava hapishanesi olan Hol kampında çocuklar ölmek üzere!
Dünya

Dev bir açık hava hapishanesi olan Hol kampında çocuklar ölmek üzere!

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, YPG kontrolündeki Hol kampında çocukların istikrardan uzak bir hayat yaşadığına vurgu yapıyor. ..
Düğünde sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı! Ağızlar bir karış açık kaldı
Gündem

Düğünde sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı! Ağızlar bir karış açık kaldı

Adana'da bir kişi, düğünde sandalyede otururken ayağından tabancayla vuruldu.

Bu kadarına pes! Ciple tramvay yoluna daldı
Gündem

Bu kadarına pes! Ciple tramvay yoluna daldı

İstanbul Beyoğlu’nda, yoğun trafikten kaçmak için ciple tramvay yoluna giren sürücüsü trafik polisleri durdurdu. Tramvay seferlerinin aksama..
Beyazıt Öztürk'ü sarsan haber!
Medya

Beyazıt Öztürk'ü sarsan haber!

Televizyon programcısı Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk beyin kanaması geçirdi.
Terör destekçileri rahatsız oldu... PKK/YPG'yi satarak Türkiye'yi tercih ettiler
Gündem

Terör destekçileri rahatsız oldu... PKK/YPG'yi satarak Türkiye'yi tercih ettiler

İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları, ülkedeki terör örgütü destekçilerinde büyük..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23