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Yaşam
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Görsel şölen: Perseid Meteor Yağmuru

2024-08-13 18:33:18
Görsel şölen: Perseid Meteor Yağmuru

Yılın en etkileyici gök olaylarından birisi olan 'Perseid Meteor Yağmuru' Antalya'nın çeşitli noktalarından görüntülendi.

#1
Foto - Görsel şölen: Perseid Meteor Yağmuru

Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen göktaşı ve meteor yağmurlarından birisi olan ‘Perseid meteor yağmuru' Antalya'nın çeşitli noktalarından görüntülendi.

#2
Foto - Görsel şölen: Perseid Meteor Yağmuru

. Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen bu eşsiz gökyüzü olayını izlemek isteyen vatandaşlar ışık kirliliğinin az olduğu Saklıkent, Döşemealtı, Tazı Kanyonu gibi noktaları tercih etti.

#3
Foto - Görsel şölen: Perseid Meteor Yağmuru

Yılda bir kere gerçekleşen doğa olayını görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları da Saklıkent başta olmak üzere, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Ariassos kalıntıları ve Evdirhan'da eşsiz karelere imza attılar.

#4
Foto - Görsel şölen: Perseid Meteor Yağmuru

#5
Foto - Görsel şölen: Perseid Meteor Yağmuru

#6
Foto - Görsel şölen: Perseid Meteor Yağmuru

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