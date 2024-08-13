2024-08-13 18:33:18 Görsel şölen: Perseid Meteor Yağmuru
Yılın en etkileyici gök olaylarından birisi olan 'Perseid Meteor Yağmuru' Antalya'nın çeşitli noktalarından görüntülendi.
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Yılın en etkileyici gök olaylarından birisi olan 'Perseid Meteor Yağmuru' Antalya'nın çeşitli noktalarından görüntülendi.
Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen göktaşı ve meteor yağmurlarından birisi olan ‘Perseid meteor yağmuru' Antalya'nın çeşitli noktalarından görüntülendi.
. Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen bu eşsiz gökyüzü olayını izlemek isteyen vatandaşlar ışık kirliliğinin az olduğu Saklıkent, Döşemealtı, Tazı Kanyonu gibi noktaları tercih etti.
Yılda bir kere gerçekleşen doğa olayını görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları da Saklıkent başta olmak üzere, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Ariassos kalıntıları ve Evdirhan'da eşsiz karelere imza attılar.
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