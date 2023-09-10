2023-09-10 19:41:39 Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde rüzgarın etkisiyle gelen toz bulutları yüksek dağları kapladı.
Türkiye tarihe geçti! Türkiye'nin en uzun köprüleri açıklandı! Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kaçıncı sırada?
Sıfır kalorili yiyecekler: Kilonuzu korumaya yardımcı en kısa sürede görülen o etki şaşırtacak! İşte ipucu
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde rüzgarın etkisiyle gelen toz bulutları yüksek dağları kapladı.
Toz bulutları rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu.
Sabah saatlerin başlayan rüzgarlı havanın akşam saatlerinde etkisini artmasıyla birlikte gelen toz bulutundan dolayı ilçenin en yüksek dağı Cilo Dağları kayboldu.
Dağın yakınlarından geçen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Hamdi Çavlı isimli vatandaş, “Buradan geçiyordum gözüm dağlara takıldı. Öyle bir toz bulutu vardı ki dağlar görünmüyordu. Bende arabandan inerek o anı kaçırmamak için cep telefonuyla çektim. Zaten sabah saatlerinde rüzgar etkiliydi hala devam ediyor” dedi.
İşte o anlar...
İşte o anlar...
İşte o anlar...
İşte o anlar...
İşte o anlar...
İşte o anlar...
İşte o anlar...
İşte o anlar...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23