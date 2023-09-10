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Yaşam
13
Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

2023-09-10 19:41:39
Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde rüzgarın etkisiyle gelen toz bulutları yüksek dağları kapladı.

#1
Foto - Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

Toz bulutları rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu.

#2
Foto - Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

Sabah saatlerin başlayan rüzgarlı havanın akşam saatlerinde etkisini artmasıyla birlikte gelen toz bulutundan dolayı ilçenin en yüksek dağı Cilo Dağları kayboldu.

#3
Foto - Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

Dağın yakınlarından geçen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

#4
Foto - Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

Hamdi Çavlı isimli vatandaş, “Buradan geçiyordum gözüm dağlara takıldı. Öyle bir toz bulutu vardı ki dağlar görünmüyordu. Bende arabandan inerek o anı kaçırmamak için cep telefonuyla çektim. Zaten sabah saatlerinde rüzgar etkiliydi hala devam ediyor” dedi.

#5
Foto - Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

İşte o anlar...

#6
Foto - Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

İşte o anlar...

#7
Foto - Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

İşte o anlar...

#8
Foto - Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

İşte o anlar...

#9
Foto - Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

İşte o anlar...

#10
Foto - Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

İşte o anlar...

#11
Foto - Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

İşte o anlar...

#12
Foto - Görenleri şaşkına çeviren anlar! Dağlar kayboldu

İşte o anlar...

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