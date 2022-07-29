Görenler şaştı kaldı... Yerden tam 20 metre yükselikte

Evin genişliğinin beklediği gibi büyük olmadığını fark edince önüne demirlerle destekleyerek balkon çıkıntısı yaptı. Ağaçların arasına kurduğu evin sağlam olması için de çelik tel ile ağaca bağlarken, çok sayıda çivi ile ağaca sabitledi. Eve uzatma merdivenle çıkılırken, merdivenin bulunduğu yerden evin yüksekliği 4 metre, ön cepheden ise 20 metreye ulaşıyor. Okulunu bitiren, Ankara'da kurduğu firma ile ihracat yapan ve evlenen Çetin, eşi ile birlikte yazları Rize'ye dönerek bir aylık süreçte vaktinin büyük bölümünü ağaç evinde geçiriyor. Çetin, AA muhabirine, çocukluğunda ağaçta ev yapmayı hayal ettiğini, ancak bu kadar kapsamlı olmasını düşünmediğini söyledi.