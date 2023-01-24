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Yaşam
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Görenler şaştı kaldı! Küçük kedi buz üstünde yürüyüşe çıktı

2023-01-24 13:20:57
Görenler şaştı kaldı! Küçük kedi buz üstünde yürüyüşe çıktı

Yavru kedi Tarçın, buz tutan Çıldır Gölü'nde yürüyüşe çıktı.

#1
Foto - Görenler şaştı kaldı! Küçük kedi buz üstünde yürüyüşe çıktı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

#2
Foto - Görenler şaştı kaldı! Küçük kedi buz üstünde yürüyüşe çıktı

Dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, gölün üzerinde atlı kızak yaparak keyifli anlar yaşadı.

#3
Foto - Görenler şaştı kaldı! Küçük kedi buz üstünde yürüyüşe çıktı

Yüzeyi soğukların etkisiyle cam gibi buzla kaplanan Çıldır, muhteşem manzarası ve göz alıcı mavisi ile ziyaretçilerini büyülüyor.

#4
Foto - Görenler şaştı kaldı! Küçük kedi buz üstünde yürüyüşe çıktı

Buz üstünde tur atmanın keyfini kedisi çıkaran Emre Bayrak ise ilgi odağı oldu. Kedisi ile buz üzerinde yürüyüşe çıkan Bayrak, "Ardahan’da görev yapıyorum.

#5
Foto - Görenler şaştı kaldı! Küçük kedi buz üstünde yürüyüşe çıktı

Daha öncesinde de Çıldır Gölü’ne gelmiştik. Şimdi ise kedimizi de getirelim istedik. Bunun da gezmesini istedik. Gölün buz tuttuğunu öğrenince soluğu burada aldık" dedi.

#6
Foto - Görenler şaştı kaldı! Küçük kedi buz üstünde yürüyüşe çıktı

#7
Foto - Görenler şaştı kaldı! Küçük kedi buz üstünde yürüyüşe çıktı

#8
Foto - Görenler şaştı kaldı! Küçük kedi buz üstünde yürüyüşe çıktı

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