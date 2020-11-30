2020-11-30 10:29:06 Görenler şaşkına döndü! Kahramanmaraş'ta ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta 30 yıl önce sular altında kalan bir bölgeden gelen son fotoğraflar olay oldu.
Kahramanmaraş'ta 30 yıl önce sular altında kalan bir bölgeden gelen son fotoğraflar olay oldu.
Kahramanmaraş’ta Sır Barajı’nda suyun çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntü şaşkına çevirdi.
30 yıl önce sular altında kalan mahalle fotoğraf meraklıların uğrak yeri oldu.
Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi, 1991 yılında Sır Barajı'nın yükselmesiyle sular altında kaldı.
Evi ve bahçesini sular altında bırakan mahalle sakinleri, şimdilerde baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan yerleşim kalıntılarında anılarını yaşarken, çıkan manzara ise fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.
Çeşitli taş yapıların ortaya çıktığı görüntüleri çekmek için buraya geldiklerini söyleyen fotoğrafçılar, müthiş karelere imza atıyor.
Bölgeye gelen bir fotoğrafçı "Bir mahallenin sular altında kalması telaffuz itibariyle çok basit olabilir ama orada insanların geçmişi, anıları ve tarihi hepsi suların altında kalıyor. Sular çekilince bizler de buraya gelip o duyguyu hem yaşamak hem de fotoğraflamak istedik” dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23