Görenler şaşkına döndü! Kahramanmaraş'ta ortaya çıktı

Bölgeye gelen bir fotoğrafçı "Bir mahallenin sular altında kalması telaffuz itibariyle çok basit olabilir ama orada insanların geçmişi, anıları ve tarihi hepsi suların altında kalıyor. Sular çekilince bizler de buraya gelip o duyguyu hem yaşamak hem de fotoğraflamak istedik” dedi.