Görenler şaşırıp kalıyor! Bakın dut ağacı nereden geçiyor

Onikişubat İlçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan 57 yaşındaki İbrahim Uğurlu, 26 yıl önce baba evinin yanına yeni bir ev yapmaya karar verdi. Babasının yaklaşık 45 yıl önce diktiği dut ağacının yanına ev inşa eden Uğurlu, hayatını kaybeden babasının diktiği dut ağacını kesmeye gönlü el vermedi. Evinin planlamasını ağacı kesmeden önce yapan Uğurlu, çevre sakinlerinin ağacın evin temelini sarsacağını söylemelerine rağmen inşaata devam etti. Yaklaşık 26 yıl önce evini tamamlayan Uğurlu, "Ben bu evi 1998'de yaptım. Daha önce bu evin öbür tarafında toprak ev vardı babam rahmetlinin. Bu ağacı da kendisi dikmişti. Buraya tekrar beton ev yapma işimiz olduğunda, bunu birçok kişi ‘bu ağacı kes evin temelini oynatır’ dedi. Ben de babamın hediyesi diye kesmedim. İyi ki de kesmemişim" dedi.