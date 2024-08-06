Görenler şaşırıp kalıyor! Bakın dut ağacı nereden geçiyor

Depremde dut ağacının evin şiddetli hasar almasının önüne geçtiğini de belirten Uğurlu, "Hem depreme faydası oldu hem de evimizin üstünde benim büyük oğlan oturmakta ona iyi oldu. Çocuklar orada serin serin duruyorlar ağacın altında. Hem bu yönden iyi oldu. Bu dut beyaz dut. Yiyoruz, güzel. Gelip gidene rahmet olsun. Sürekli kuşlar da dut yiyor. Onlar da arkasından yedikçe herhalde dua ediyordur. İyi ki de sökmemişim, evin temelini oynatır dediler, hiç de oynatmadı yani daha iyi depremde bu dutların hep faydası oldu. Kök bağlantısıyla daha iyi oldu yani" diye konuştu.