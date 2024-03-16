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Yaşam
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Görenler şaşırıp kaldı! Kilosu 250 TL

2024-03-16 20:38:50
Görenler şaşırıp kaldı! Kilosu 250 TL

Erzincan’da yakalanan 33 kilo ağırlığındaki dev Turna balığı tezgâhta satışa sunuldu.

#1
Foto - Görenler şaşırıp kaldı! Kilosu 250 TL

Fırat balığı alıp satan esnaf Sinan Atasever bu kez dev Turna balığını tezgâhında sergileyerek satışa çıkardı.

#2
Foto - Görenler şaşırıp kaldı! Kilosu 250 TL

Yoldan geçen vatandaşlarda dev balığı büyük bir ilgi ile izledi. Yaklaşık 33 kilo ve 1,5 metre uzunluğunda olan balığın etrafında toplanan vatandaşlar şaşırdı. İlk defa dev bir balık gördüklerini söyleyen vatandaşlar ağzını açarak dikkatle inceledikleri balığın fotoğraf ve videosunu çekerek anı ölümsüzleştirdi.

#3
Foto - Görenler şaşırıp kaldı! Kilosu 250 TL

Vatandaşlardan Murat Sulu, dev Turna balığının Karasu ve Fırat nehrinde kış aylarında rastlanacak bir balık olduğunu söyledi.

#4
Foto - Görenler şaşırıp kaldı! Kilosu 250 TL

Esnaf Sinan Atasever ise, “Bu balık Karasu nehrinde yakalandı. Kesip satıyoruz alıcısı da var. Daha büyükleri de var bu balıkların. Ama tutulma şansları yok.” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Görenler şaşırıp kaldı! Kilosu 250 TL

Turna balığının kilosu 250 TL’den satışa sunuldu.

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