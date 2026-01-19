Görenler gözlerine inanamadı! Hakkari'de yerden göğe kar duvarı: Tamı tamına 7 metre...
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola düşen dev çığ kütleleri, bölgedeki ulaşımı tamamen durdururken karla mücadele ekiplerine zor anlar yaşattı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açılan Yeşiltaş köyü yolunda kar kalınlığı yer yer 7 metreye ulaşarak iş makinelerinin boyunu geçti. Karla mücadelenin ardından ortaya çıkan dev kar tünelleri ve kütleleri, bölgedeki kışın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyü yoluna 2 gün önce çığ düştü.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Yüksekliği yer yer 7 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kar kalınlığı fotoğraflara yansıdı.
