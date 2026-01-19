  • İSTANBUL
Görenler gözlerine inanamadı! Hakkari'de yerden göğe kar duvarı: Tamı tamına 7 metre...
Giriş Tarihi:

Görenler gözlerine inanamadı! Hakkari'de yerden göğe kar duvarı: Tamı tamına 7 metre...

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola düşen dev çığ kütleleri, bölgedeki ulaşımı tamamen durdururken karla mücadele ekiplerine zor anlar yaşattı.

#1
Foto - Görenler gözlerine inanamadı! Hakkari'de yerden göğe kar duvarı: Tamı tamına 7 metre...

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açılan Yeşiltaş köyü yolunda kar kalınlığı yer yer 7 metreye ulaşarak iş makinelerinin boyunu geçti. Karla mücadelenin ardından ortaya çıkan dev kar tünelleri ve kütleleri, bölgedeki kışın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

#2
Foto - Görenler gözlerine inanamadı! Hakkari'de yerden göğe kar duvarı: Tamı tamına 7 metre...

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyü yoluna 2 gün önce çığ düştü.

#3
Foto - Görenler gözlerine inanamadı! Hakkari'de yerden göğe kar duvarı: Tamı tamına 7 metre...

Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

#4
Foto - Görenler gözlerine inanamadı! Hakkari'de yerden göğe kar duvarı: Tamı tamına 7 metre...

Yüksekliği yer yer 7 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

#5
Foto - Görenler gözlerine inanamadı! Hakkari'de yerden göğe kar duvarı: Tamı tamına 7 metre...

Kar kalınlığı fotoğraflara yansıdı.

#6
Foto - Görenler gözlerine inanamadı! Hakkari'de yerden göğe kar duvarı: Tamı tamına 7 metre...

Yorumlar

ali

yolları açmaya ne uğraşıyorsunuz kar üzerinde giden araçlar kullanılmalı ve o yerler razı olmalı belli süre zor şartlara geçim için stokları hazır etmeli vatandaş, kolay gelsin
