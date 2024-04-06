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Yaşam
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Gören dönüp tekrar bakıyor!

2024-04-06 20:50:36
Gören dönüp tekrar bakıyor!

Kartal'da bulunan Ahmet Yılmaz Camii görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

#1
Foto - Gören dönüp tekrar bakıyor!

Kartal'da 2018 yılında inşa edilen Ahmet Yılmaz Camii, mimarisiyle göz doldururken yarım küre şeklindeki yapısıyla da dikkat çekiyor.

#2
Foto - Gören dönüp tekrar bakıyor!

Yeni dönem camilerden şahsına münhasır bir cami olan ve tek kubbe sarmal pencerelerin yer aldığı Ahmet Yılmaz Camii, yaklaşık 2 bin kişilik namazgah ve 4 bin 500 metrekarelik oturum arazisiyle bölgenin nitelikli yapılarından biri.

#3
Foto - Gören dönüp tekrar bakıyor!

Alışık olunan camii mimarisinden farklı olarak tasarlanan Ahmet Yılmaz Camii'nde, 'kubbenin secdeye eğilen duruşuyla her an ibadet eden bir yapı' anlayışıyla kişiler namaza davet ediliyor.

#4
Foto - Gören dönüp tekrar bakıyor!

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Algan, "Kordonboyu'na yeni taşındım. Bu camiyi görmek büyük bir zevk. İhtişamlı bir yapısı var. İçerideki atmosferi de çok farklı. Hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

#5
Foto - Gören dönüp tekrar bakıyor!

Öte yandan, mimarisiyle göz dolduran Ahmet Yılmaz Camii, dron ile görüntülendi.

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