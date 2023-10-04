Google’dan Apple'a ağır darbe

Asistan ve Bard’ın birleşmesi, dijital yardımcı dünyasında önemli bir adımı temsil ediyor. Şu anda birçok görev için kullanışlı olsa da, standart Asistan’ın sınırlı yeteneklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Bard ile birleştirilmesi ise daha özel yanıtlar verebilmesini sağlayacak.