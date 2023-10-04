  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
Google’dan Apple'a ağır darbe

2023-10-04 23:41:59
Google’dan Apple'a ağır darbe

Google Asistan bundan böyle Bard desteğine kavuşuyor. Android'in dijital asistanı yapay zeka özellikleriyle fark oluşturacak.

#1
Foto - Google’dan Apple'a ağır darbe

Google tarafından düzenlenen Made by Google etkinliğinde Android 14 dahil olmak üzere yeni güncellemeler paylaşıldı.

#2
Foto - Google’dan Apple'a ağır darbe

Yazılım devi, beklenmedik şekilde Google Asistan için Bard desteği eklediğini açıkladı. Dijital asistanın konuşma yeteneklerini, Bard’ın sorgulama ve üretim becerileriyle birleştirdiğini belirtti.

#3
Foto - Google’dan Apple'a ağır darbe

Google’ın açıklamasına göre Bard ile güçlendirilen Asistan; metin, ses ve görüntü girdilerini anlayabilecek ve kullanıcılar adına bazı eylemlerde bulunabilecek.

#4
Foto - Google’dan Apple'a ağır darbe

Örneğin, kullanıcı Asistan’a bir fotoğraf hakkında sosyal medya açıklaması yazmasını isteyebilecek.

#5
Foto - Google’dan Apple'a ağır darbe

Asistan, görevi tamamlamak için Bard’ın hem görsel hem de doğal dil anlayışından yararlanacak. Google bu entegrasyonu, önümüzdeki aylarda daha geniş bir kullanıma sunulmadan önce belirli kullanıcılarla test edileceğini ifade etti.

#6
Foto - Google’dan Apple'a ağır darbe

Asistan ve Bard’ın birleşmesi, dijital yardımcı dünyasında önemli bir adımı temsil ediyor. Şu anda birçok görev için kullanışlı olsa da, standart Asistan’ın sınırlı yeteneklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Bard ile birleştirilmesi ise daha özel yanıtlar verebilmesini sağlayacak.

#7
Foto - Google’dan Apple'a ağır darbe

Öte yandan Google Asistan’ın Siri ile rekabet ettiğini düşünürsek, bu güncelleme oldukça önemli.

#8
Foto - Google’dan Apple'a ağır darbe

Google’ın ayrıca Bard’lı Asistan’ı Gmail, Dokümanlar ve Arama gibi daha fazla hizmete entegre etmek istediğini de belirtelim.

#9
Foto - Google’dan Apple'a ağır darbe

Asistan’ın Bard ile birleştirilmesinde bazı endişeler de bulunuyor. Üretken yapay zekaların yanlış veya yanıltıcı cevaplar verdiğini göz önünde bulundurursak, kullanıcılar için “tehlikeli” eylemlerde bulunabilir.

'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!
Gündem

'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!

Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bombalı terör saldırısının ardından TSK Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatıyla terörist..
Meclis'te ortalık karıştı! CHP'li üyenin burnu kırıldı
Gündem

Meclis'te ortalık karıştı! CHP'li üyenin burnu kırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye meclisi toplantısında çıkan kavgada MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a kafa a..
Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı
Gündem

Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı

Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı ..
1,7 milyon sığınmacıdan ülkeyi terk etmeleri istendi
Dünya

1,7 milyon sığınmacıdan ülkeyi terk etmeleri istendi

Pakistan ülkede sayıları 1,7 milyonu bulan tüm Afgan sığınmacıların bu ay sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı...
Araç sahipleri dikkat: Benzine dev indirim geliyor, beklemeden depoyu fulleyin! 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzine dev indirim geliyor, beklemeden depoyu fulleyin! 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt zamları sonrası son gelen haber araç sahiplerini sevindirdi! Petrol fiyatlarının uçuşa geçmesi ve küresel kriz ülkeleri yeni keşif..
AK Parti'den Meclis'i hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki: Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir skandala imza atıldı!
Siyaset

AK Parti'den Meclis'i hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki: Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir skandala imza atıldı!

Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun TBMM ile ilgili sözlerine tepki göstererek, 'Gazi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23