Google'a milyonluk dava

Kullanıcı tercihli faturalandırma Bildiğiniz gibi internetten satın aldığımız her ücretli oyun ve uygulama için vergi ödüyoruz. Aynı şekilde uygulama içi satın almalarda da vergi ödüyoruz. Google Play, mevcut faturalandırma sisteminin yanı sıra alternatif bir faturalandırma seçeneği de sunacak. Şirket, ABD’de bir yılı aşkın bir süredir kullanıcının tercihine göre faturalandırma üzerinde pilot çalışmalar yürüyor ve bunu daha da genişleteceğini açıkladı.