2024-02-17 00:59:19 Google Mesajlar’a yeni özellik
Büyük bir kesim tarafından kullanılan Google Mesajlar, kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek bir güncelleme yayınlayacak.
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Büyük bir kesim tarafından kullanılan Google Mesajlar, kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek bir güncelleme yayınlayacak.
Google Mesajlar uygulaması, kapsamlı bir güncelleme alıyor.
Artık kullanıcılar, göndermiş oldukları mesajları kolayca düzenleyebilecekler. Bu yeniliğin kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştireceği belirtiliyor.
Yazım hatalarını ya da kullanmaktan vazgeçtikleri ifadeleri anında değiştirme olanağı elde eden kullanıcılar, diğer birçok mesajlaşma uygulamasında mevcut olan bu özelliğin Google Mesajlar’a da gelmesi için uzun süredir uğraşıyordu. İşte önemli detaylar…
Mesaj düzenleme özelliğini kullanmak için, değiştirilmek istenen mesaja basılı tutulduktan sonra kalem ikonuna tıklanması gerekiyor.
Ancak bu yeniliğin tam olarak oturup stabil hale gelmesi biraz daha sürecek gibi görünmekte. Ayrıca bu fonksiyonun kullanılabilmesi için, iki tarafın da düzenleme seçeneğini aktif hale getirmesi gerekecek.
Google’ın bu güncelleme üzerinde geçtiğimiz yıldan beri çalıştığı biliniyordu. Mesaj düzenleme özelliğini beta aşamasında test eden bazı kullanıcılar, bunun gayet kolay ve pratik bir işlem olduğunu ifade etti.
Gelen ilk bilgilere göre, bir mesaj gönderildikten 30 dakika sonraya kadar değiştirilebiliyor. Ayrıca Google ilgili mesajın tüm değiştirilme geçmişini de belirtecek. Bu durumun, kullanıcı deneyimini baştan aşağı değiştirmesi bekleniyor.
Ancak bu yeniliğin sağlıklı şekilde entegre edilmesi için bir süre daha gerektiği konuşuluyor. Uygulamayı test eden birçok kişi, düzenledikleri bazı mesajların sanki yeni bir mesajmış gibi karşı tarafa gittiğinden yakındı.
Güncellemenin beta halinin, önümüzdeki ay içinde herkesin kullanımına açılması bekleniyor. Uygulamanın son halinin geniş kitleler tarafından nasıl bulunacağı ise merak konusu oldu.
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