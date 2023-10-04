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Google, Android 14'ü tanıttı

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Google, Android 14'ü tanıttı

2023-10-04 19:11:25
Google, Android 14'ü tanıttı

Google, bugün gerçekleştirdiği Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Android 14'ü tanıttı.

#1
Foto - Google, Android 14'ü tanıttı

Google‘ın merakla beklenen Made by Google etkinliği gerçekleşti.

#2
Foto - Google, Android 14'ü tanıttı

Şirket, Pixel 8 serisi gibi ürünlerinin yanı sıra uzunca bir süredir beta çalışmalarını gerçekleştirdiği Android 14’ü de kullanıcıların beğenisine sundu.

#3
Foto - Google, Android 14'ü tanıttı

Peki yeni sürüm neleri beraberinde getirecek ve hangi modellere gönderilecek?

#4
Foto - Google, Android 14'ü tanıttı

Android 14 ile kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuluyor.

#5
Foto - Google, Android 14'ü tanıttı

Örneğin şirketin Android 12 ve 13 ile başlattığı Material You adlı tasarım dilini bir üst seviyeye çıkıyor.

#6
Foto - Google, Android 14'ü tanıttı

Bu özellik, uygulama simgelerini, kullanıcı arayüzü öğelerini, ayarları ve çok daha fazlasını kullanılan duvar kağıdının renklerine göre belirli bir renk şemasını takip edecek şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor.

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