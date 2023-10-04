2023-10-04 19:11:25 Google, Android 14'ü tanıttı
Google, bugün gerçekleştirdiği Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Android 14'ü tanıttı.
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Google, bugün gerçekleştirdiği Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Android 14'ü tanıttı.
Google‘ın merakla beklenen Made by Google etkinliği gerçekleşti.
Şirket, Pixel 8 serisi gibi ürünlerinin yanı sıra uzunca bir süredir beta çalışmalarını gerçekleştirdiği Android 14’ü de kullanıcıların beğenisine sundu.
Peki yeni sürüm neleri beraberinde getirecek ve hangi modellere gönderilecek?
Android 14 ile kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuluyor.
Örneğin şirketin Android 12 ve 13 ile başlattığı Material You adlı tasarım dilini bir üst seviyeye çıkıyor.
Bu özellik, uygulama simgelerini, kullanıcı arayüzü öğelerini, ayarları ve çok daha fazlasını kullanılan duvar kağıdının renklerine göre belirli bir renk şemasını takip edecek şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor.
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