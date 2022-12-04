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Hayat-Aktüel
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Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu hareketli geçirdi

2022-12-04 16:27:13
Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu hareketli geçirdi

Hafta sonunu Gölcük Tabiat Parkı'nda değerlendiren tatilciler, yoğunluğa neden oldu.

#1
Foto - Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu hareketli geçirdi

Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük'te keyifli vakit geçirdi.

#2
Foto - Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu hareketli geçirdi

Yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan tabiat parkına gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı.

#3
Foto - Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu hareketli geçirdi

Bazı ziyaretçiler balık tutarak, iskelede fotoğraf çektirerek ve piknik yaparak hafta sonu tatilini değerlendirdi.

#4
Foto - Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu hareketli geçirdi

Tabiat parkının eşsiz güzelliği ve ziyaretçilerin yoğunluğu, havadan görüntülendi.

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