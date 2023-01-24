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Yaşam
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Göl buz tuttu ortaya tabloluk manzaralar çıktı!

2023-01-24 11:20:03
Göl buz tuttu ortaya tabloluk manzaralar çıktı!

Kars'ta bulunan Aygır Gölü buz tuttu. Göl havadan görüntülendi ve manzara

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Foto - Göl buz tuttu ortaya tabloluk manzaralar çıktı!

Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta Aygır Gölü tamamen dondu. Donan göl, havadan görüntülendi.

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Foto - Göl buz tuttu ortaya tabloluk manzaralar çıktı!

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Foto - Göl buz tuttu ortaya tabloluk manzaralar çıktı!

Kars-Göle Karayolu üzerinde bulunan Aygır Gölü’nün tamamının buz tutması ve gölün etrafını çevreleyen karla kaplı dağlar ile birlikte havadan görüntülenen Aygır Gölü ve yanındaki Gölbaşı köyü, adeta görenleri büyüledi kendisine hayran bıraktı.

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