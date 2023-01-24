2023-01-24 11:20:03 Göl buz tuttu ortaya tabloluk manzaralar çıktı!
Kars'ta bulunan Aygır Gölü buz tuttu. Göl havadan görüntülendi ve manzara
Kars'ta bulunan Aygır Gölü buz tuttu. Göl havadan görüntülendi ve manzara
Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta Aygır Gölü tamamen dondu. Donan göl, havadan görüntülendi.
Kars-Göle Karayolu üzerinde bulunan Aygır Gölü’nün tamamının buz tutması ve gölün etrafını çevreleyen karla kaplı dağlar ile birlikte havadan görüntülenen Aygır Gölü ve yanındaki Gölbaşı köyü, adeta görenleri büyüledi kendisine hayran bıraktı.
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