Göksel Gümüşdağ'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Hiç umulmadık bir anda Fethiye Gümüşdağ'ı kaybettiklerini aktaran Erdoğan, "Bugün de uğurluyoruz. Aynen diğer kardeşlerimizi de Hakk'a uğurluyoruz. Belki de yakınları böyle bir şeyi beklemiyorlardı ama o umulan veyahut da bir an ileri, bir an geri ölüm gitmiyor. O vakit geldiği anda da Rabb'im emanetini alıyor ve biz de burada bulunduğumuz gibi Hakk'a uğurluyoruz." diye konuştu.