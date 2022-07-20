Göksel Gümüşdağ'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmal Sarıalioğlu, Galatasaray Kulübünün eski başkanı Burak Elmas, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktör Fatih Terim, futbolcu Arda Turan, İngiliz kulübü Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Medipol Başakşehirli futbolcular, Gümüşdağ ailesi ve yakınları katıldı.