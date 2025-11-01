  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Göklerde yeni dönem: NASA’nın X-59 jeti ses hızını sessizce geçti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Göklerde yeni dönem: NASA’nın X-59 jeti ses hızını sessizce geçti

NASA’nın “sessiz süpersonik” jeti X-59, 10 yıllık geliştirme sürecinin ardından ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak havacılıkta yeni bir dönemin kapısını araladı. Uçak, ses hızını aşarken sonik patlama yaratmadan uçabilme hedefiyle, yarım yüzyıllık süpersonik yasağın kaldırılmasına giden yolu test ediyor. NASA’nın Lockheed Martin iş birliğiyle geliştirdiği süpersonik jet X-59, yaklaşık 10 yıllık çalışmaların ardından ilk uçuşunu Kaliforniya’da başarıyla tamamladı.

#1
Foto - Göklerde yeni dönem: NASA’nın X-59 jeti ses hızını sessizce geçti

NASA’nın duyurusuna göre, “sessiz süpersonik teknoloji” anlamına gelen Quesst projesinin parçası olan bu uçuş, uçağın ses hızını aşarken “sonik patlama” yaratmadan uçabilme yeteneğini test etme sürecinin ilk adımı oldu. Uçuş, Palmdale’deki ABD Hava Kuvvetleri Plant 42 üssünden başlayıp NASA Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi’ne (Kaliforniya) kadar sürdü. Lockheed Martin açıklamasında, “X-59 planlandığı gibi performans gösterdi; uçuş verileri ve temel aerodinamik özellikler doğrulandı, uçak güvenli bir şekilde yeni üssüne indi,” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Göklerde yeni dönem: NASA’nın X-59 jeti ses hızını sessizce geçti

X-59 projesinin nihai hedefi, ticari süpersonik uçuşları yeniden mümkün kılmak. Saatte yaklaşık 1235 km hızın üzerindeki bu uçuşlar, hem yolcu hem de kargo taşımacılığında süreleri çarpıcı biçimde kısaltabilir. Ancak bu kez fark, sessizlikte: NASA ve Lockheed Martin’in tasarımı, motorun uçağın üst kısmına yerleştirilmesi ve aşırı sivri burun yapısı gibi yeniliklerle ses patlamasını minimuma indirmeyi amaçlıyor. NASA’nın açıklamasına göre, “Yer seviyesindeki insanlar gürültülü patlamalar yerine yalnızca hafif ‘tıkırtılar’ duyacak, hatta çoğu zaman hiçbir şey duymayacak".

#3
Foto - Göklerde yeni dönem: NASA’nın X-59 jeti ses hızını sessizce geçti

ABD’de süpersonik uçuşlar, 27 Nisan 1973’te yürürlüğe giren yasayla yasaklanmıştı. Bu karar, evlerdeki hasar ve gürültü kirliliği endişeleri nedeniyle alınmıştı. Ancak Haziran 2025’te, Donald Trump’ın imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle Federal Havacılık Dairesi’ne (FAA) bu yasağı kaldırma talimatı verildi.

#4
Foto - Göklerde yeni dönem: NASA’nın X-59 jeti ses hızını sessizce geçti

Bu gelişme, NASA ve Lockheed Martin’in X-59 üzerindeki çalışmalarına ivme kazandırdı. Yetkililer, X-59’dan elde edilecek verilerin, kara üzerindeki süpersonik ticari uçuşlara izin verecek yeni gürültü eşiği standartlarının belirlenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. NASA, önümüzdeki dönemde X-59’un “ses imzasını” ölçmek ve toplumun bu yeni teknolojiye tepkisini değerlendirmek için daha fazla test uçuşu yapmayı planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin ortağı olduğu banka iyi kar yaptı
Ekonomi

CHP'nin ortağı olduğu banka iyi kar yaptı

Cumhuriyet öncesi dönemde Müslüman ülkelerden gelen para ile kurulan ve hisselerinin yüzde 28’inin CHP’nin elinde olan İş Bankası yılın 9 ay..
Seçim savaşı: 700 kişi öldü
Dünya

Seçim savaşı: 700 kişi öldü

Muhalefet adaylarının yarış dışı bırakıldığı Tanzanya’daki seçimlerin ardından ülke genelinde resmen savaş çıktı. Uluslararası kuruluşlar en..
MHP, polise yumruk atan ilçe başkanının biletini anında kesti: Görevden alındı
Gündem

MHP, polise yumruk atan ilçe başkanının biletini anında kesti: Görevden alındı

Milliyetçi Hareket Partisi, polise yumruk atıp çenesi kırdığı iddiasıyla bugün gündeme gelen MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak’ı jet hızıyla ..
AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık
Gündem

AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık

Ankara’da pazar ziyareti yapan AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP’li Semra Dinçer arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gökçek'..
Banyo detayı! Faruk Özer’in nasıl öldüğü ortaya çıktı
Gündem

Banyo detayı! Faruk Özer’in nasıl öldüğü ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik ..
Başsavcılıktan Hüseyin Gün açıklaması
Gündem

Başsavcılıktan Hüseyin Gün açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "casusluk" soruşturması şüphelisi Hüseyin Gün'e ilişkin açıklama yaptı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23