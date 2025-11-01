Göklerde yeni dönem: NASA’nın X-59 jeti ses hızını sessizce geçti

X-59 projesinin nihai hedefi, ticari süpersonik uçuşları yeniden mümkün kılmak. Saatte yaklaşık 1235 km hızın üzerindeki bu uçuşlar, hem yolcu hem de kargo taşımacılığında süreleri çarpıcı biçimde kısaltabilir. Ancak bu kez fark, sessizlikte: NASA ve Lockheed Martin’in tasarımı, motorun uçağın üst kısmına yerleştirilmesi ve aşırı sivri burun yapısı gibi yeniliklerle ses patlamasını minimuma indirmeyi amaçlıyor. NASA’nın açıklamasına göre, “Yer seviyesindeki insanlar gürültülü patlamalar yerine yalnızca hafif ‘tıkırtılar’ duyacak, hatta çoğu zaman hiçbir şey duymayacak".