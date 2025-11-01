Haber Merkezi Giriş Tarihi: Göklerde yeni dönem: NASA’nın X-59 jeti ses hızını sessizce geçti
NASA’nın “sessiz süpersonik” jeti X-59, 10 yıllık geliştirme sürecinin ardından ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak havacılıkta yeni bir dönemin kapısını araladı. Uçak, ses hızını aşarken sonik patlama yaratmadan uçabilme hedefiyle, yarım yüzyıllık süpersonik yasağın kaldırılmasına giden yolu test ediyor. NASA’nın Lockheed Martin iş birliğiyle geliştirdiği süpersonik jet X-59, yaklaşık 10 yıllık çalışmaların ardından ilk uçuşunu Kaliforniya’da başarıyla tamamladı.