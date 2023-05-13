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Yaşam
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Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

2023-05-13 13:25:35
Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Göçerler, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hayvanlarını yeniden serin yaylalara götürmek için kışlaklardan çıkarttı.

#1
Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Şırnak, Mardin ve Batman’daki kışlaklardan sürülerini çıkartan göçerlerin Erzurum, Bitlis, Muş, Ağrı gibi illerdeki yüksek rakımlı yaylalara doğru yaklaşık 1 ay sürecek zorlu yolculukları başladı.

#2
Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Çadırlarını, eşyalarını eşeklere yükleyen göçerler, sürülerini de önlerine alarak her türlü hava şartlarına rağmen günlerce kimi zaman karayollarında kimi zaman da dağ bayır demeden yürüyen göçerler ulaşacakları yaylalarda yazı geçirecek, sonbaharda yeniden kışlaklara dönecekler.

#3
Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Günler süren zorlu yolculuğu anlatan göçerlerden Adnan Ok, yolda hava muhalefetinin yanı sıra bazen tarla sahipleri bazen yollardan geçerken sürücülerle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

#4
Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Nusaybin’deki kışlaklardan çıkarak Erzurum’un yüksek yaylalarına doğru yol aldıklarını belirten Ok, “Nusaybin’den geliyoruz, Batman üzerinden Erzurum’a gidiyoruz. Yolculuk çok zorlu geçiyor. Bazen hayvanlar ekinlere zarar verebiliyor millet bize tepki gösteriyor. Bazen köylüler hayvanlarımızı dinlendirmeye de izin vermiyorlar” dedi.

#5
Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Batman’dan Muş üzerinden Erzurum’a ulaşacaklarını vurgulayan Ok, şunları söyledi:

#6
Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

“Batman’a oradan da Muş’a gideceğiz. Hiçbir güzelliği yok bu işin ama her türlü zorluğu vardır. Yolda yağmur yağıyor, hayvanlar gece gündüz durmuyor yol gidiyoruz”.

#7
Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Göçerlerden Abdullah Küçük ise, Nusaybin’den yola çıktıklarını Batman, Muş üzerinden Erzurum’a ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

#8
Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Bir ay sonra Erzurum’a ulaşacaklarını anlatan Küçük, “Havalar ısınmaya başladı. Sıcak hava hayvanlarımıza zarar verdiği için hayvanlar boğuluyor o yüzden de havalar ısınmaya başlayınca yüksek serin yaylalara gidiyoruz. Yolculuk zor geçiyor. Yolculuğumuz bir ay sürecek” diye konuştu.

#9
Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Göçerlerden Kemal Özer de zorlukları olsa da mesleğini sevdiğini söyledi.

#10
Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

#11
Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

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Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

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Foto - Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

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