  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
11
Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

2023-09-09 12:50:31
Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Van'daki Erçek Gölü, her yıl göç yolculuğundaki flamingoları ağırlıyor.

#1
Foto - Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

Yılın belli dönemlerinde Van Gölü havzasına gelerek Erçek Gölü ve çevresinde konaklayan flamingolar, Erciş ve Muradiye sahillerinde de görülüyor.

#2
Foto - Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

Bir süre havzadaki sulak alanlarda kalan, havanın soğumasıyla sıcak bölgelere göç eden flamingolar, yöre sakinlerinin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

Kuşların konakladığı bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, flamingoları görüntülemeye çalışıyor.

#4
Foto - Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

#5
Foto - Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

#6
Foto - Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

#7
Foto - Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

#8
Foto - Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

#9
Foto - Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

#10
Foto - Göç yolcularının rotası: Erçek Gölü

Bakan Koca ürküten rakamları açıkladı! '3 milyondan fazla kişiye teşhis konuldu'
Sağlık

Bakan Koca ürküten rakamları açıkladı! '3 milyondan fazla kişiye teşhis konuldu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuz 2021-ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, 42 milyon sağlık taraması yapıldığını a..
Ekran kabadayısı kavgacı Ersan Şen'den kendi televizyon kanalı için güldüren vaad!
Medya

Ekran kabadayısı kavgacı Ersan Şen'den kendi televizyon kanalı için güldüren vaad!

Televizyon ekranlarında tansiyon yükselten tartışmalarıyla sıkça gündeme gelen Ersan Şen, açacağı televizyon kanalının tanıtımı için güldüre..
Bir günde 170 bin haneye yetecek elektrik üretti!
Ekonomi

Bir günde 170 bin haneye yetecek elektrik üretti!

Çin'in Fuciyen (Fujian) eyaletinde bulunan deniz üstünde kurulu Goldwind GWH252-16MW adlı devasa rüzgar türbini, dünya rekoru kırdı ve bir g..
Cumhuriyetçilerin darbe girişimini Oda TV yazdı!
Medya

Cumhuriyetçilerin darbe girişimini Oda TV yazdı!

Suların durulmadığı Cumhuriyet gazetesinde, Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun istifasının ardından Cumhuriyet.com.tr'nin genel ..
CHP'li eski bakandan şok iddia! Kılıçdaroğlu'nun bakın kimlerle kaseti varmış
Siyaset

CHP'li eski bakandan şok iddia! Kılıçdaroğlu'nun bakın kimlerle kaseti varmış

Eski Devlet Bakanı ve 23'üncü Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde FETÖ'cülerle gör..
Fitch'ten Türkiye açıklaması! 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye açıklaması! 2 yıl sonra bir ilk yaşandı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23