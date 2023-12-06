Gmail’de can sıkan soruna yapay zekâlı önlem

Günümüzde e-posta güvenliği her zamankinden daha da önemli bir hale geldi. Özellikle Google’ın sunduğu Gmail hizmeti, bu konuda en çok kullanılan platformlardan biri olarak yer alıyor. Bununla birlikte Gmail, güvenliği iyileştirmek için bir adım daha atıyor. Son olarak Google, Gmail güvenliğini artırmak için yapay zekâ desteğini devreye sokuyor.