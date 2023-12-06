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Teknoloji-Bilişim
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Gmail’de can sıkan soruna yapay zekâlı önlem

2023-12-06 21:52:37
Gmail’de can sıkan soruna yapay zekâlı önlem

Google'ın e-posta hizmeti Gmail, spam e-postalar için yapay zekâ destekli yeni bir önlem alıyor.

#1
Foto - Gmail’de can sıkan soruna yapay zekâlı önlem

Günümüzde e-posta güvenliği her zamankinden daha da önemli bir hale geldi. Özellikle Google’ın sunduğu Gmail hizmeti, bu konuda en çok kullanılan platformlardan biri olarak yer alıyor. Bununla birlikte Gmail, güvenliği iyileştirmek için bir adım daha atıyor. Son olarak Google, Gmail güvenliğini artırmak için yapay zekâ desteğini devreye sokuyor.

#2
Foto - Gmail’de can sıkan soruna yapay zekâlı önlem

Google’ın sunduğu yeni özellik RETVec adlı metin sınıflandırma sistemiyle geliyor!

#3
Foto - Gmail’de can sıkan soruna yapay zekâlı önlem

Google’ın sunduğu önemli hizmetlerden biri de Gmail. E-posta hizmeti, günümüz dijital çağında güvenliği ön plana çıkaracak adımlar atıyor.

#4
Foto - Gmail’de can sıkan soruna yapay zekâlı önlem

Bu adımlardan bir tanesi de bugün gündeme geldi. Haberlere göre Google, Gmail’de e-posta güvenliğini artıracak yapay zekâ destekli spam algılama özelliği getiriyor.

#5
Foto - Gmail’de can sıkan soruna yapay zekâlı önlem

Şirketin blog yazısında paylaşılan özellik, RETVec (Resilient & Efficient Text Vectorizer) adı verilen bir metin sınıflandırma sistemiyle geliyor. Google bu özelliğin metin manipülasyonlarını anlamaya yardımcı olacağını belirtiyor.

#6
Foto - Gmail’de can sıkan soruna yapay zekâlı önlem

Daha öncesinde, özel karakterlerle dolu olan spam e-postalar Gmail savunmasını kolay bir şekilde geçiyordu. Ancak yeni özellikle birlikte bu durum artık daha da zorlaşacak. Google, konuyla ilgili de bir açıklama yaptı.

#7
Foto - Gmail’de can sıkan soruna yapay zekâlı önlem

“RETVec; ekleme, silme, yazım hataları, homoglifler, LEET ikamesi ve daha fazlası dahil olmak üzere karakter düzeyinde manipülasyonlara karşı dirençli bir şekilde eğitildi. RETVec modeli, tüm UTF-8 karakterlerini ve sözcüklerini verimli bir şekilde kodlayabilen yeni bir karakter kodlayıcısının üzerinde eğitildi. Böylece bir arama tablosuna veya sabit kelime haznesi boyutuna gerek kalmadan 100’den fazla dilde kullanıma hazır olarak çalışıyor”

#8
Foto - Gmail’de can sıkan soruna yapay zekâlı önlem

Yeni RETVec, insanların okuma şekline benzer bir şekilde çalışıyor. Şirket, aynı teknolojiyi resimleri tanımlamak için de kullanıyor.

#9
Foto - Gmail’de can sıkan soruna yapay zekâlı önlem

Bu nedenle de söz konusu özellik aynı zamanda optik karakter tanıma sistemine de dönüşmüş oluyor.

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