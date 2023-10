Gizlice 8 kadından 1’inin kapısını çalıyor deyip böyle uyardılar: Denetlemek için yapılan test! Sebep bunlar, aranacak

HER GÜN EN AZ 30 DAKİKA TEMPOLU YÜRÜYÜŞ ŞART! Son yıllarda sağlıksız beslenmeden tütün ürünleri ve alkole, aşırı kilo ve aşırı stresten menopoz döneminde uzun süreli kontrolsüz hormon kullanımına dek birçok etkenin meme kanserine zemin hazırladığını belirten Prof. Dr. Cihan Uras, "Her gün düzenli olarak alkol tüketenlerde meme kanseri riski, alkol tüketmeyenlere oranla yüzde 40 daha fazla oluyor. Şişmanlık da meme kanserine davetiye çıkarıyor. Vücutta yağ oranı arttığında kanserin yayılma ihtimali yükseldiği için şişman kişilerin mutlaka kilo vermesi, şeker, pirinç ve beyaz undan kaçınılması, sebze ve meyve tüketilmesi, kırmızı et yerine beyaz et tercih edilmesi gerekiyor” dedi. Hareketsiz bir yaşam tarzının da tehlikeye davetiye çıkardığını belirten Prof. Dr. Cihan Uras, her gün en az 30 dakika tempolu yürüyüşün şart olduğunu, temizlik malzemelerine de aşırı maruz kalmamak gerektiğini sözlerine ekledi.