  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kobanicilerin maskesi düştü! HDP’li isimlerin ceza alması CHP’yi ve FETÖ’cüleri rahatsız etti

Emeklilere özel indirimler: Yeni destekler açıklandı! Bakan Işıkhan tek tek sıraladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor!

Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

OpenAI güvenli değil mi? Bir çalışanı bu gerekçeyle istifa etti

Şehit babasının vasiyetini anlattı! Gazzeli küçük kız yürekleri sızlattı

İstanbul'da gökyüzüne bakan bir daha baktı!

Bölgede altın, gümüş, çinko her şey var! Yozgat'taki ünlü maden resmen satıldı

Dünya devi, Türk insansız helikopteri Alpin'e rakip oluyor! Görüntüler ortaya çıktı, herkes şaşkın

Huawei'in önlenemez yükselişi! Apple’a tarihi çalım
Gündem
28
Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

2024-05-18 06:56:44
Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Ankara Emniyetinde görevli üst düzey müdürlerin, FETÖ'nün 17/25 taktikleriyle yapmaya çalıştığı kumpas soruşturmasının deşifre olmasıyla birlikte gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına firarı da mercek altına alındı. Uğur Dündar bu kumpasın neresinde?

1
#1
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Gizli tanık Sertçelik'in ayağında elektronik kelepçeyle yurtdışına kaçışıyla ilgili yine Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli komiser Metehan İlkyaz ile onunla bağlantılı 3 sivil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

#2
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

İlkyaz koordinesindeki 3 şüphelinin, Sertçelik'i Ankara'dan İstanbul'a araçla götürdüğü, buradan da Bodrum üzerinden Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçışını organize ettikleri ortaya çıktı.

#3
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

O KOMİSER BORA KAPLAN AVUKATIYLA İSTİHBARAT TAKİBİNE TAKILDI Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün lideri Bora Kaplan'ın İzmir cezaevinde ek ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli rütbeli polisler Metehan İlkyaz, M.M.Ç. ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in şoförlüğünü yapan Y.Ö. ile C.Y. cezaevinde ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından iddiaya göre Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştu.

#4
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna giden polislerin yaptığı tüm görüşmeler ise MİT ve Emniyet İstihbarat'ın takibine düştü.

#5
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Olayın fotoğraf ve video görüntüleriyle ortaya çıkmasının ardından Metehan İlkyaz, Organize Şube'den gönderilerek hakkında soruşturma açıldı.

#6
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

İKİNCİ GİZLİ TANIK DA İFADESİNİ GERİ GEÇTİ Soruşturma kapsamında Serdar Sertçelik 9 Ekim'de M-7 koduyla gizli tanık yapılırken, 9 Kasım'da ise "Ü5W1G8K6L3" koduyla bir gizli tanığın daha ifadesi alındı.

#7
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

7 sayfa ifade veren gizli tanık, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün eylemlerine yönelik bilgiler verdi.

#8
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Sertçelik'in baskı altında zorla ifadesini aldıklarını açıklaması ve ifadeyi aldığı öne sürülen üst düzey emniyetçilerin gözaltına alınmasının ardından Ü5 kodlu gizli tanık da suç örgütünün yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine giderek "Zorla gizli tanık yapıldım" diyerek ifadesini geri çekti.

#9
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Gizli tanığın yaşadıklarıyla ilgili de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesinin alındığı öğrenildi.

#10
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

KAÇIŞI ORGANİZE ETMİŞ Soruşturma kapsamında dün ise Organize Şube'de görevli Komiser Metehan İlkyaz ile onunla bağlantılı olduğu belirtilen 3 sivil şüpheli gözaltına alındı.

#11
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre gözaltına alınan Komiser İlkyaz'ın, gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına firarında kilit isim olduğu ortaya çıktı.

#12
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

İlkyaz ile birlikte gözaltına alınan 3 şüphelinin, Sertçelik'i Ankara'dan İstanbul'a araçla götürdüğü, buradan da Bodrum üzerinden Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçışını sağladığı belirlendi.

#13
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Gözaltına alınan 5 polis ile 3 sivilin ifadelerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde Cumhuriyet Savcısı nezaretinde alındı.

#14
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

1 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI Şüphelilerden tüm sorulara açık yanıtlar verdiği belirtilen Organize Suçlarla Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

#15
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Öner hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı. Diğer 7 şüphelinin ifade işlemleri ve delillerin toplanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

#16
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Bu arada İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen iki mülkiye başmüfettişinin de Serdar Sertçelik ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasında geçen ses kayıtlarını çözümlediği ve bu doğrultuda soruşturmanın sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

#17
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Bu arada Metehan İlkyaz hakkında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın cezaevinde ifadesinin alınmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

#18
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

İlkyaz, M.M.Ç., Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in şoförlüğünü yapan Y.Ö. ve C.Y. adlı polislerin, suç örgütü lideri Kaplan'ın İzmir Cezaevi'nde ifadesinin alınmasının ardından Kaplan'ın avukatı ile buluştuğu iddia edilmişti.

#19
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna giden polislerin yaptığı tüm görüşmelerin MİT ve Emniyet İstihbaratı'nın takibine düşmesinin ardından İlkyaz hakkında soruşturma açılmıştı. TEM ŞUBEDE SORGULANIYORLAR Gözaltına alınan 5 Emniyet mensubu ile Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçışında emniyetçilerle birlikte hareket eden 3 sivilin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında oldukları, ifadelerinin burada alındığı öğrenildi. Zanlıların ifadelerinin Cumhuriyet Savcısı nezaretinde alındığı öğrenildi. İki Mülkiye Başmüfettişinin Serdar Sertçelik ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan arasında geçen ses kayıtlarını çözümlendiği, bu doğrultuda soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

#20
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

#21
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

UĞUR DÜNDAR 3 HABER DİZİSİ HAZIRLADI Öte yandan; Ankara'da, 15 Nisan'da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının davasında örgüt üyelerinden sanık Muhammet Kaplan duruşmada "Başkomiser firari Sertçelik'i sorgu odasında Uğur Dündar ile görüştürdü.

#22
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Ya telefonla ya da yüz yüze orasını bilmiyorum fakat bunu duydum ve yemin ederim" şeklinde açıklama yapması gözleri gazeteci Uğur Dündar'a çevirdi.

#23
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Gizli tanıkla görüştürüldüğü iddia edilen ve gizli tanığa, polisleri kastederek, 'Abilerin ne derse yap onları üzme' dediği iddia edilen Dündar Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik; 28 Eylül 2023'de "Korku filminden beter", 30 Eylül 2023'de "Korku filminden beter (2)" ve 8 Ekim 2023 tarihinde ise; "Kilit isim Serdar Sertçelik gözaltına alındı" şeklinde haber dizisi yayınladı.

#24
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

İFADELER SAVCIDAN ÖNCE DÜNDAR'A ULAŞTI Dündar'ın bu haber dizisindeki yazıların, M7 kodlu gizli tanık Serdar Sertçelik'in 9 Ekim 2023'te imzalattırılan ifadesinde birebir yer alması dikkat çekti.

#25
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Gizli tanığın ifade tutanaklarının savcılıktan önce Dündar'a nasıl ulaştığı ise merak konusu oldu.

#26
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Gaffar Yakınca da Aydınlık gazetesindeki köşesinde Uğur Dündar'ın Ayhan Bora Korkmaz davasıyla ilişkisi üzerine çarpıcı bilgiler paylaştı. Yakınca, "Ama madem “gizli tanık” olarak ifade verecek neden gidip -gizliliğini riske ederek- olayları bir de Uğur Dündar’a anlatsın" ifadelerini kullandı. Gaffar yakınca Aydınlık gazetesindeki köşesinde Uğur Dündar'ın Ayhan Bora Korkmaz davasıyla ilişkisi üzerine çarpıcı bilgiler paylaştı. Yakınca, "Ama madem “gizli tanık” olarak ifade verecek neden gidip -gizliliğini riske ederek- olayları bir de Uğur Dündar’a anlatsın" ifadelerini kullandı.

#27
Foto - Gizli tanığın kaçışını bir komiser organize etti! Uğur Dündar bu işin neresinde?

Gaffar Yakında şunları ifade etti: - Son iki hanesi C4 olan gizli tanığın ifadesindeki bilgileri Uğur Dündar Sözcü’deki köşesinde bire bir yazmış. Aslında dosyadan bu şekilde bilgi sızdırılarak sırf bir tanık ifadesini somut gerçek gibi yazmak da gazetecilik etiğine uygun değil ama asıl bomba bu değil… Uğur Dündar yazılarını gizli tanık ifade vermeden önce yazmış! Bir ihtimal, tanık önce Uğur Dündar’a bilgi verip sonra ifade vermiştir. Ama madem “gizli tanık” olarak ifade verecek neden gidip -gizliliğini riske ederek- olayları bir de Uğur Dündar’a anlatsın? Diğer bir ihtimal, Dündar kamuoyuna mal olmuş bazı dedikoduları yazmış olabilir. Ama yazılar çok zaman önce değil tanık ifade vermeden birkaç gün önce yayınlanmış. Yani sanki çok özel bir zamanlama yapılmış! Bir yanda bu tuhaf yazılar, diğer yanda “sanıklar Uğur Dündar ile görüştürüldü” iddiası. Uğur Dündar ne açıklama yapıyor peki? “Ben Ankara Emniyetinden kimseyi tanımam” diyor. Böyle kıvırmak yerine “HTS kayıtlarına, kamera kayıtlarına, otoyol kayıtlarına bakın benim bir ziyaretim veya görüşmem yoktur” dese ya!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
42 yıl ceza almasına bakmayın! Kobani canisi Demirtaş kaç yıl yatacak?
Gündem

42 yıl ceza almasına bakmayın! Kobani canisi Demirtaş kaç yıl yatacak?

Yaklaşık 50 kişinin katledilmesinden sorumlu olan PKK’lı azmettirici Selahattin Demirtaş’ın aldığı hapis cezası hakkında yazarımız Ali Karah..
Muharrem İnce’nin bitişi! ‘Memleket’ battı
Gündem

Muharrem İnce’nin bitişi! ‘Memleket’ battı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye genelinde yalnızca yüzde 0,17 oy alan Memleket Partisi, küçülme kararı almış ve bu kararı partinin Genel..
Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı 5 yılda zengin edecek formülü açıkladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı 5 yılda zengin edecek formülü açıkladı

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın, dolar ve borsa yerine vatandaşı zengin edecek yatırım aracını açıkladı.
Darbeci Çetin Doğan'ın avukatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit! 'Hesap soracağız'
Gündem

Darbeci Çetin Doğan'ın avukatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit! 'Hesap soracağız'

Darbeci Çetin Doğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedilmesini Halk TV canlı yayınında değerlendiren avukat Celal Ülgen,..
Selçuk Bayraktar, Fransa ve ABD'yi şok içerisinde bırakacak haberi verdi!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar, Fransa ve ABD'yi şok içerisinde bırakacak haberi verdi!

Fransa, ABD ve İsrail ile dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı (Bayraktar TB3) konusunda yarış içerisinde olan Baykar'dan rakiple..
Protein açısından en zengin gıda! Tüketenin bağışıklığı şahlanıyor! 5 faydası, kendinizi mutlu etmenin formülü!
Kadın - Aile

Protein açısından en zengin gıda! Tüketenin bağışıklığı şahlanıyor! 5 faydası, kendinizi mutlu etmenin formülü!

Çiçekli bitkilerde bulunan polen arıların toplamasıyla birlikte üretilir. Çiçeklerin erkek üreme hücrelerini içerek sindirim enzimleri bulun..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23