Gizli görüşme basına sızdı: Putin Trump’ı övecek ama nasıl?

"BENİM ADAMIM HER ZAMAN HAZIR" Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alındığı görüşmede Uşakov, savaşın çözülmesi halinde bölgenin büyük ölçüde rahatlayacağını belirtti. Witkoff ise, "Bence, Rusya-Ukrayna meselesini çözebilirsek, herkes sevinçten havaya uçacak. Bunu nasıl çözebiliriz?" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Uşakov, iki ülke liderinin doğrudan telefonla görüşmesinin doğru zamanlamayla büyük fayda sağlayabileceğini belirtti. Witkoff, Trump'ın böyle bir görüşmeye her an hazır olduğunu belirterek, "Bence sen önerirsen, benim adamım her zaman hazır" dedi. Witkoff, daha sonra Uşakov'a Putin'in Trump'la yapacağı telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin öneride bulunarak, Putin'in Trump'ı "başarısından dolayı tebrik ettiği, onu desteklediği ve Trump'ı barışçı bir lider" olarak gördüğü mesajlarını iletmesinin diplomatik süreci hızlandıracağını söyledi. Witkoff, "Ben olsam, telefonu açar ve bu başarıdan dolayı başkanı tebrik ettiğimi, onu desteklediğimi, barışçı bir adam olduğunu saygı duyduğumu ve bunun gerçekleşmesinden gerçekten çok memnun olduğumu tekrarlardım. Ben olsam böyle derdim. Bence bu çok iyi bir görüşme olur. Çünkü sana Başkan'a ne söylediğimi anlatayım. Başkan'a, senin Rusya'nın her zaman bir barış anlaşması istediğini söyledim.