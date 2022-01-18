Girlevik Şelalesi buz tuttu

Koç, şelalenin kış mevsimi nedeniyle ziyaretçilerini farklı bir güzellikle ağırladığını belirterek, "Gerçekten müthiş bir manzara. Şu manzarayı alsanız 'biz Alpler'deyiz' deseniz, insanlar inanır mı, inanır. Ama burası Türkiye, demek ki ülkemizde bu kadar muhteşem güzellikler bulunuyor. Bu güzellikleri görmek için illa Alpler'e gitmeye gerek yok. Herkesi Erzincan'a bekliyoruz." diye konuştu. Nilay Karaman da Bursa'dan grup olarak Turistik Doğu Ekspresi ile kente geldiklerini anlatarak, "Misafirlerimize bu doğal güzellikleri yaşatmak istedik. Tabii kış ayrı, yaz ayrı güzeldir. Şelalenin her anı farklı bir güzelliğe sahip. Bu güzellikler gerçekten görülmeye değer yerler." ifadelerini kullandı.