  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aman dikkat edin bu oyuna gelmeyin! Telefonuna virüs bulaştı 300 bin liradan oldu

Katar Türkiye'den o silahı istiyor! Al Sani bugün yarın konuyu masaya getirecek

Simpsonlar filan hikaye! Kurtlar Vadisi yıllar önceden bildi... Milli Muharip Uçak detayı görenleri şok etti

Giresun'da vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Altını Solladı! İşte Yatırımcısına En Çok Kazandıran Yatırımlar ve Uzman Tavsiyeleri

Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor! Kararı verin, deneyin: Saç için müthiş bir fırsat

Hobi olarak başladı mesleği oldu

1 değil, 2 değil, 3 değil! Sahte kimlik ve pasaport çetesine tokat

Böyle engelliyor! Elon Musk Astronomi uzmanlarını çıldırtı

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! Şok eden gerçek: O şehirde yaşayanlar dahi çıktı, açıklandı
Aktüel
10
Giresun'da vatandaşlar botlarla kurtarıldı

2023-07-10 16:39:04
Giresun'da vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Giresun’un Piraziz ilçesinde Abdal Deresi taştı, ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı.

#1
Foto - Giresun'da vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Giresun’un Piraziz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi taştı. Derenin taşması sonucu bazı ev ve işyerlerini su basarken, ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.

#2
Foto - Giresun'da vatandaşlar botlarla kurtarıldı

İlçenin Eren mahallesinde özellikle etkili olan su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgeye AFAD, DSİ, polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Giresun'da vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi veren Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu “Biz uyarıları dikkate alarak tedbirlerimizi almıştık ancak beklediğimizden daha fazla bir yağış oldu.

#4
Foto - Giresun'da vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi taşması sonucu ilçe merkezinde su baskınları yaşandı. Herhangi bir can kaybı ve kayıp yok ancak ev ve iş yerlerinde mahsur kalanlar oldu.

#5
Foto - Giresun'da vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Onlar da ekipler tarafından botlarla kurtarıldı. İlçe merkezindeki su tahliye çalışmaları devam ediyor.

#6
Foto - Giresun'da vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Ancak bu gece için de şiddetli yağış uyarısı var. Vatandaşlarımızın zemin ve bodrum katlarında kalmaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

#7
Foto - Giresun'da vatandaşlar botlarla kurtarıldı

#8
Foto - Giresun'da vatandaşlar botlarla kurtarıldı

#9
Foto - Giresun'da vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Eski istihbaratçıdan bomba Akşener iddiası! Duyan, kulaklarına inanamadı! Vay vay vay
Medya

Eski istihbaratçıdan bomba Akşener iddiası! Duyan, kulaklarına inanamadı! Vay vay vay

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, “Meral Akşener’in CHP’ye destek vermesinin arka planında İsveç’ten alınan milyon dolarlık fonlar..
Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'a çağrı! Tüm Türkiye’nin gözü orada
Medya

Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'a çağrı! Tüm Türkiye’nin gözü orada

Emekliye yüzde 25 zam milyonlarca emekli için hayal kırıklığına yol açtı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı yapan Hürriyet gazetesi yazar..
Türkiye'ye yeni petrol müjdesi
Ekonomi

Türkiye'ye yeni petrol müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörden temizlenen bölgelerdeki petrol çalışmalarıyla ilgili müjde verdi. Gabar'daki ..
O ülke yeni enerji projesini 'başladık' diyerek duyurdu: 2050 yılına kadar 15 milyon yeşil hidrojen yatırımı!
Dünya

O ülke yeni enerji projesini 'başladık' diyerek duyurdu: 2050 yılına kadar 15 milyon yeşil hidrojen yatırımı!

Birleşik Arap Emirlikleri, 2050 yıllında 15 milyon ton yeşil hidrojen enerji gücüne sahip olacağını söyledi. Fransa, Almanya, İngiltere, ..
Ali Babacan’dan şok hamle! Yeni planı ortaya çıktı! Vay uyanık vay
Siyaset

Ali Babacan’dan şok hamle! Yeni planı ortaya çıktı! Vay uyanık vay

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin TBMM’de grup kurmasının ardından kulislerde şimdi de DEVA Partisi ile Demokrat Parti’nin yeni bir gru..
Batı’nın boşalttığı alanları Türkiye dolduruyor! Kalleşler çekildikçe kardeşlik pekişiyor
Gündem

Batı’nın boşalttığı alanları Türkiye dolduruyor! Kalleşler çekildikçe kardeşlik pekişiyor

Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, İsveç, Belçika, Hollanda ve diğer batılı ülkeler, iç savaş, istikrarsız ekonomi, enerji ve mülteci krizle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23