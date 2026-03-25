Gheorghe Popescu: Türkiye favori ama Romanya'nın kaybedecek bir şeyi yok...
Gheorghe Popescu: Türkiye favori ama Romanya'nın kaybedecek bir şeyi yok...

Rumen futbolunun efsane isimlerinden Gheorghe Popescu, Türkiye'nin favori olduğunu belirterek, "Romanya'nın kaybedecek bir şeyi yok. Son zamanlarda Avusturya ve İsviçre gibi takımlara karşı iyi sonuçlar aldık ve tek maçlık bir play-off'ta her şey olabilir" dedi. Dorinel Munteanu ve Gheorghe Hagi’den sonra 116 müsabakayla Romanya Milli Takımı’nın en çok maça çıkan üçüncü futbolcusu olan, Galatasaray ile UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşayan, Barcelona'yla UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı kaldıran, PSV Eindhoven ile Hollanda şampiyonlukları yaşayan Rumen ve Avrupa futbolunun efsane oyuncularından Gheorghe Popescu, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde yarın oynanacak Türkiye - Romanya mücadelesine ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Foto - Gheorghe Popescu: Türkiye favori ama Romanya'nın kaybedecek bir şeyi yok...

"Türkiye favori ama Romanya'nın kaybedecek bir şeyi yok" Eski Rumen futbolcu, Türk taraftarların oluşturacağı atmosferin farkında olduğunu söylerken, bazen baskının ev sahibi takım için olumsuz da bir rol oynayabileceğine dikkat çekti. Popescu, "Türkiye favori ama Romanya'nın kaybedecek bir şeyi yok. Son zamanlarda Avusturya ve İsviçre gibi takımlara karşı iyi sonuçlar aldık ve tek maçlık bir play-off'ta her şey olabilir. Birkaç önemli an, tüm farkı oluşturabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Gheorghe Popescu: Türkiye favori ama Romanya'nın kaybedecek bir şeyi yok...

Türkiye’de futbol oynadığı dönemdeki takım arkadaşlarından da övgüyle bahseden Gheorghe Popescu, "Türkiye'nin her zaman tutkusu, motivasyonu ve güçlü bir performans arzusu olmuştur. Bunu bugün bile oyun tarzlarında görebilirsiniz. Her dönemin kendine özgü bir güzelliği vardır. Eski takım arkadaşlarım olağanüstü oyunculardı ve benim için kariyerimin en güzel dönemi o dönemdir. Nesilleri karşılaştırmayı sevmiyorum. İkinci evim İstanbul'da ve bu maçın tadını doyasıya çıkarmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Foto - Gheorghe Popescu: Türkiye favori ama Romanya'nın kaybedecek bir şeyi yok...

Müsabaka için Türkiye geleceğini de aktaran Popescu, Türk taraftarlarla bir araya gelmeyi heyecanla beklediğine değindi. Efsane futbolcu, "Türkiye'de oynadığım dönemde her zaman yapmaya çalıştığım şey; sadece ben değil, biz olmaktı. Durum ne olursa olsun sahada elimizden gelenin en iyisini vermekti. Taraftarların desteğini gerçekten hissettik, performanslarımız ve sonuçlarımızla onlara mutluluk getirmenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Bence yetenek, teknik, fiziksel hazırlık veya taktik disiplinin ötesinde, karakter ve motivasyon sadece futbolda değil, her spor dalında çok önemli bir rol oynar. Muhteşem bir maç bekliyorum ve elbette elemeleri geçebileceğimizi umuyorum. Benim için şahsen Türkiye'ye dönmek her zaman özeldir. Umarım bu ziyaret, son zamanlarda yaptığım diğer ziyaretler kadar anlamlı olur ve sonuçtan bağımsız olarak Türk taraftarlarla yeniden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Özgür Özel ile ilgili öne sürüle..
Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi
Gündem

Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını Antalya'nın Kaş ilçesinde usulsüz şekilde sorgulayan Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker gözalt..
Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!
Gündem

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!

CHP’nin küfürbaz genel başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek yönelik tapu iftirasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Diy..
MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!
Gündem

MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı bir gazete manşetini sosyal ..
Ne CIA ne de MI6… Uğur Mumcu’uu Öldüren Ajanları Açıkladılar!
Gündem

Ne CIA ne de MI6… Uğur Mumcu’uu Öldüren Ajanları Açıkladılar!

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, gazeteci Uğur Mumcu’nun suikastının beş MOSSAD ajanı tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Konuya i..
Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı
Gündem

Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı

Dün 16. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse, Zincirlikuyu Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze nam..
