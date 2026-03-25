Gheorghe Popescu: Türkiye favori ama Romanya'nın kaybedecek bir şeyi yok...

Müsabaka için Türkiye geleceğini de aktaran Popescu, Türk taraftarlarla bir araya gelmeyi heyecanla beklediğine değindi. Efsane futbolcu, "Türkiye'de oynadığım dönemde her zaman yapmaya çalıştığım şey; sadece ben değil, biz olmaktı. Durum ne olursa olsun sahada elimizden gelenin en iyisini vermekti. Taraftarların desteğini gerçekten hissettik, performanslarımız ve sonuçlarımızla onlara mutluluk getirmenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Bence yetenek, teknik, fiziksel hazırlık veya taktik disiplinin ötesinde, karakter ve motivasyon sadece futbolda değil, her spor dalında çok önemli bir rol oynar. Muhteşem bir maç bekliyorum ve elbette elemeleri geçebileceğimizi umuyorum. Benim için şahsen Türkiye'ye dönmek her zaman özeldir. Umarım bu ziyaret, son zamanlarda yaptığım diğer ziyaretler kadar anlamlı olur ve sonuçtan bağımsız olarak Türk taraftarlarla yeniden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.