Gheorghe Popescu: Türkiye favori ama Romanya'nın kaybedecek bir şeyi yok...
Rumen futbolunun efsane isimlerinden Gheorghe Popescu, Türkiye'nin favori olduğunu belirterek, "Romanya'nın kaybedecek bir şeyi yok. Son zamanlarda Avusturya ve İsviçre gibi takımlara karşı iyi sonuçlar aldık ve tek maçlık bir play-off'ta her şey olabilir" dedi. Dorinel Munteanu ve Gheorghe Hagi’den sonra 116 müsabakayla Romanya Milli Takımı’nın en çok maça çıkan üçüncü futbolcusu olan, Galatasaray ile UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşayan, Barcelona'yla UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı kaldıran, PSV Eindhoven ile Hollanda şampiyonlukları yaşayan Rumen ve Avrupa futbolunun efsane oyuncularından Gheorghe Popescu, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde yarın oynanacak Türkiye - Romanya mücadelesine ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.